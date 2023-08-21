EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA: Emekli maaşı ara zam yapılacak mı, ne kadar olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklaması

Emekli maaşı konusunda flaş bir açıklama yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan memurlara zam yapılırken emeklilerin atlanmayacağını vurguladı. Emekli maaşı zammı hakkında konuşan Erdoğan " Onları da inşallah memnun edecek adımları atacağız" dedi. İşte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emekli maaşı zammı ile ilgili son dakika açıklaması...

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Emekli maaşı zammı ile ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda memurlarla ilgili çalışmayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız yetkili sendikalarla sürdürüyor. Bu ay sonuna kadar da devam edecek. Nitekim birinci, ikinci, açıklamalar Bakanım tarafından yapıldı. Emeklilerle ilgili de ayrıca Bakanlığımız çalışmalarını sürdürüyor. Memurlarımıza bu zamanlar gelirken, emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil. Onları da inşallah memnun edecek adımları atacağız."

Erdoğan yerel seçimlerde AK Parti'nin İstanbul adayının kim olacağıyla ilgili soruya "Acelecilik yanlış olur, istişare bizim silahımız." şeklinde yanıt verdi.