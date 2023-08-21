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MEMUR EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2024 - 2025: Toplu sözleşme ile emekli ve memur maaşları ne kadar olacak, kaç TL? Yüzde kaç zam yapılacak?

21.08.2023 07:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli memur ve memur zammı için gerçekleştirilen toplu sözleşme görüşmeleri ile son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kabine Toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Toplantıda memur ve memur emeklilerine yönelik zam süreci, toplu sözleşme, öğrencilere vergisiz telefon gibi konuların masaya yatırılması bekleniyor. Peki, Toplu sözleşme ile emekli ve memur maaşları ne kadar olacak, kaç TL? Emekli ve memura yüzde kaç zam yapılacak?

MEMUR EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2024 - 2025: Toplu sözleşme ile emekli ve memur maaşları ne kadar olacak, kaç TL? Yüzde kaç zam yapılacak?

Memur ve memur emeklisi toplu sözleşme masasından çıkacak zam kararını bekliyor. Öte yandan iki hafta da bir düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Beştepe'de toplanacak. Kabine Toplantısında öğrencilere vergisiz telefon, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşananlar ve toplu sözleşme gibi konuların masaya yatırılması bekleniyor. Ayrıca gözler bir yandan da Ekim ayına çevrilmiş durumda. Meclis, mesaiye başladığında memurlara verilecek yeni haklar da gündemde olacak. Toplu sözleşme ile emekli ve memur maaşları konusuna son durum merak konusu oldu. İşte, 21 Ağustos 2023 Pazartesi günü itibarıyla toplu sözleşmede son durum...

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TOPLU SÖZLEŞME İLE EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Toplu sözleşmede ikinci teklif geçtiğimiz günlerde belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan hükümetin ikinci zam teklifini paylaştı.

Bakan Işıkhan, 2024 yılı ilk 6 ay için yüzde 15, ikinci altı ay için yüzde 10 artışın uygun bulunduğunu ifade etti.

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Bakan Işıkhan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'2024 yılı ilk 6 ay için yüzde 15, ikinci altı ay için yüzde 10. 2025 yılı ilk 6 ay için yüzde 6, ikinci altı ay için yüzde 5 olarak teklifimizi açıklıyorum. 2024 ocak ayında enflasyon tahminlerini dikkate aldığımızda kamu personelimize yüzde 43’ü bulan artış öngörülmüştür. 2024’ün ikinci altı aylık zammı ile birlikte kümülatif artış oranı yüzde 57’yi bulmaktadır.''

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TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİNDE SON DURUM

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, hükümetin ikinci teklifini 17 ağustosta açıkladı. Bakan, sürecin devam edeceğini belirtti.

Bir sonraki görüşme 22 Ağustos 2023 Salı günü gerçekleştirilecek.

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MEMUR VE EMEKLİ TOPLU SÖZLEŞME MADDELERİ NELERİDİR?

Memur ve emeki toplu sözleşme maddelerine ilişkin konuşan Bakan Işıkhan şu açıklamayı yapmıştı:

''Konfederasyonların teklifleri arasında olumlu olarak değerlendirebileceğimiz sözleşme maddeleri şu şekildedir.

Birinci dereceye ulaşan tüm kamu görevlilerine 3600 ek göstergenin getirilmesi hususunda yetkili konfederasyonla çalışma yapacağız.

Belirli şartlarda disiplin affı çalışması yapacağız. Kurumlarda istişare yapılarak görevde yükselme sınavlarının belli sürelerde yapılması hususunda yine çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Bunun yanında mobing izleme kurulunda sendika temsilcilerinin yer alması, memurlara yıllık izni haricinde haç izni verilmesi, TOKİ konutlarında evi olmayan memurlara öncelik verilmesi, engelli memurlara kamu lojmanlarında öncelik verilmesi konusunda öncelik vereceğimizi ifade etmek isterim."

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MEMUR ZAM PAZARLIĞINDA SON DURUM KABİNE TOPLANTISINDA ELE ALINACAK

Kabine Toplantısı bugün ( 21 Ağustos 2023 Pazartesi) yapılacak.

Toplantının ardından gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına çevrilecek.

Kabine Toplantısında milyonlarca memurun mali ve sosyal haklarının belirleneceği toplu sözleşme görüşmelerinde gelinen son durumun ele alınması bekleniyor.

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Öte yandan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti güçleri ile Birleşmiş Milletler güçlerinin adadaki gerginliği, gençlere vergisiz telefon ve ekonominin 3 yıllık yol haritası toplantının gündeminde olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'deki toplantıda 7'nci dönem toplu sözleşme görüşmelerinde gelinen son durum ele alınacak. 4 milyon memur ile 2.5 milyon memur emeklisinin yakından takip ettiği görüşmelerde hükümet 2'nci teklifinde memurlara 2024 için yüzde 25, 2025 için yüzde 11 zam teklif etti. Memur temsilcilerinden teklifin yeterli bulunmadığı açıklamaları gelirken, pazarlık süreci kabinede masaya yatırılacak. Memurlar için atılabilecek ek adımlar incelenecek.

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Kabine Toplantısı Toplu Sözleşme son dakika emekli memur zammı

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