Emekli maaşına el konulacak, faiziyle geri isteyecekler! SGK on binlerce kişiyi tespit etti: Sırf bunun için boşanan bile var…

Kurban Bayramı’ndan sonra bazı emeklilerin maaşı yatmayacak. Kritik gelişmeyi Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) duyurdu. SGK müfettişleri sahte sigortayla emekli olanları tek tek belirledi.

EYT SONRASI MAAŞ YÜKÜ ARTINCA HAREKETE GEÇİLDİ

EYT düzenlemesinin ardından Türkiye'deki emekli sayısı 16 milyon seviyelerine yükselmişti. Artan maaş yükü sonrası SGK müfettişleri harekete geçmiş sahte sigorta yaptıranlar mercek altına alınmıştı ve bu yolla emekli olanlara Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) kötü haber geldi.

Show Ana Haber'de yer alan habere göre, pek çok kişi prim gün sayısını doldurmak için sahte sigorta yöntemine başvurabiliyor ama bunu yapmak emekli maaşından ederken, ödenmiş aylıkların da faiziyle geri ödenmesine neden oluyor.

ÖLEN YAKINDAN MAAŞ ALMAK İÇİN BOŞANAN VAR

Peki sahte sigorta yaptıranlar nasıl tespit ediliyor? Müfettişler bunu iş yerlerini inceleyerek ortaya çıkarabiliyor. Kimi durumlarda da sahte sigortalıyı yakınları ele veriyor. Örneğin ölen babadan maaş alabilmek için boşanıp birlikte yaşamaya devam edenler var. İşte bu gibi durumlarda da o maaşı alamayan diğer kardeşler SGK'ya ihbarda bulunabiliyor.

50 BİN KİŞİNİN MAAŞI YATMAYACAK

Bu kapsamda SGK müfettişleri 2024 yılında sahte sigorta ve usulsüz yöntemle aylık alan yaklaşık 50.000 kişi tespit etti bayram sonrası o maaşların yatırılmaya ve yasal işlemlerin başlatılacağı açıklandı







