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Emekli maaşında sıfır zam tehlikesi! Emekli bu kez de Temmuz’daki tatile mi takılacak?

Milyonlarca emekli açlık sınırının da altında maaş alırken yeni zam süreci ile ilgili de kötü bir haber alabilir. 3 Temmuz’da belli olacak emekli zamları ile ilgili en düşük emekli maaşı alanlar hiç zam alamama tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Kök maaşlara gelen zam yetersiz kalır ve Meclis de tatile giderse emekliyi kötü bir sürpriz daha bekliyor.

Emekli maaşında sıfır zam tehlikesi! Emekli bu kez de Temmuz’daki tatile mi takılacak?

Emekli maaşı zamları 3 Temmuz’da açıklanacak. Kök maaşı düşük olanların da zam alabilmesi için yasal düzenleme lazım. Ancak Meclis 1 Temmuz’da tatile giriyor.

3 Temmuz’da açıklanacak bu rakam ile emekli ve memurun zam oranı kesinleşecek.
SGK mevzuatına göre emeklilerin yalnızca ‘kök maaşına’ zam yapılıyor.

Kök maaşı 10 bin liradan düşük olup, hazine desteğiyle 14 bin 469 lira alan emeklilerin temmuzda zam alabilmesi için Meclis’te yasal düzenleme gerekiyor.

Korkusuz gazetesinde yer alan habere göre; Meclis 1 Temmuz’da tatil olacak. Vekiller tatili ertelemezse 2.5 milyon emekli sıfır zam alacak.

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SSK VE BAĞKUR EMEKLİ ZAMMI İÇİN 4 FARKLI SENARYO

Hatta burada haziran ayı için 4 farklı enflasyon tahmini yaparsak;

Haziran ayı enflasyonu yüzde 0,50 olursa 2025’in I. Dönemi için SSK ve Bağkur emeklilerine enflasyon farkı yüzde 15,67 olacaktır.

Haziran ayı enflasyonu yüzde 1,00 olursa 2025’in I. Dönemi için SSK ve Bağkur emeklilerine enflasyon farkı yüzde 16,24 olacaktır.

Haziran ayı enflasyonu yüzde 1,50 olursa 2025’in I. Dönemi için SSK ve Bağkur emeklilerine enflasyon farkı yüzde 16,81 seviyesinde gerçekleşecektir.

Haziran ayı enflasyonu yüzde 2,00 olursa ilk 6 ay için SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde 17,39 zam farkı doğacaktır.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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emekli maaşı Zam emekli temmuz
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