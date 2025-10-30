FİNANS

'Emekli maaşından yüzde 25 kesinti'yi açıkladı! Kişi sayısı da belli, işte etkilenecekler

Meclis'e gelen ve komisyonda kabul edilen yeni kanun teklifinde emeklileri de yakından ilgilendiren düzenlemeler yer alıyor. Özellikle emekliler, emekli maaşından yüzde 25 kesinti konusunu merak ediyor. Uzman isim, kimlerin emekli aylığından hangi durumda kesinti yapılacağının detaylarını aktardı. İşte ayrıntılar...

Hande Dağ

Vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilmişti. Teklifin Genel Kurul'da görüşülmesi bekleniyor. Söz konusu teklifte emeklileri de yakından ilgilendiren düzenlemeler yer alıyor.

1 OCAK 2026'DA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Teklife göre; SGK'den gelir veya aylık alanların, kendi sigortalılığı ve/veya hak sahibi olduğu kişinin sigortalılığı nedeniyle oluşan genel sağlık sigortası primi dahil prim ve prime ilişkin borçları, yüzde 25 oranını geçmemek üzere gelir veya aylıklarından kesilmek suretiyle tahsil edilecek. Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar, SGK tarafından düzenlenecek. Bu hüküm 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek. Peki, bu düzenlemeden hangi emekliler etkilenecek? Dul ve yetim aylığı alanlardan da kesinti yapılacak mı? Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç, söz konusu düzenleme ile ilgili "Bu soruların cevabı büyük ölçüde netleşti" diyerek detayları açıkladı.

DÜZENLEMEDEN HANGİ EMEKLİLER ETKİLENECEK?

İlk olarak mevcut durumu özetleyen Kıvanç; "5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre, nafaka borçları hariç emekli aylıklarına haciz konulamıyor. Ancak, 6183 Sayılı Amme Alacakları Hakkında Kanun uyarınca SGK alacakları öncelikli olduğu için emekli aylıklarına dörtte birinden az üçte birinden fazla olmamak üzere haciz konabiliyor. Aksi takdirde emekli aylığından kesinti yapılabilmesi için kişinin yazılı onayı gerekiyor" dedi.

Milletvekillerinin, kanun teklifinin TBMM Plan Bütçe Komisyonundaki görüşmeleri sırasında getirilecek bu düzenlemeden hangi emeklilerin etkileneceğini sorduğunu belirten Kıvanç, SGK Başkan Yardımcısı İsmail Ertüzün'ün, kimlerin emekli aylığından kesinti yapılacağını örneklerle anlattığını aktardı.

Kıvanç "Buna göre, örneğin devlet memuru olan bir kişi belli dönemde memuriyetten ayrıldığında genel sağlık sigortası prim borcu doğmuş, daha sonra tekrar memuriyete girmiş ya da sigortalı bir işte çalışmaya başlamış. Bu durumdaki kişiler emekliliğe hak kazandıklarında prim borcu var mı yok mu diye sorgulama yapılmadan emekli aylığı bağlanıyor. Memurlara ya da 4/a (SSK) statüsünde çalışanlara emekli aylığı bağlanacağı zaman herhangi bir borç sorgusu yapılmıyor. Sadece BAĞ-KUR’lulara emekli aylığı bağlanmadan önce borç sorgusu yapılıyor" ifadelerini kullandı.

Devamında Kıvanç, "Kanuna göre BAĞ-KUR’lulara malullük ve yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için kendi sigortalılığı nedeniyle genel sağlık sigortası primi dahil, prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmesi gerekiyor. BAĞ-KUR’lunun ölümü halinde hak sahiplerine dul ve yetim aylığı bağlanırken de prim borcunun ödenmiş olması şartı aranıyor. Prim borcunu ödemeyen BAĞ-KUR’lu veya hak sahiplerine emekli aylığı ya da dul ve yetim aylığı bağlanmıyor. Buna karşılık SSK veya Emekli Sandığı kapsamında emekli aylığı bağlanırken borç sorgulaması yapılmadığından, geçmişte prim borcu bulunduğu emekli aylığı bağlandıktan sonra ortaya çıkabiliyor" dedi.

'GSS BORCU' DETAYI

Kıvanç, Ertüzün'ün, söz konusu madde kapsamındaki kişilerin ya memuriyetten ya da SSK’dan emekli olmuş ve ara dönemlerde GSS borcu doğmuş kişiler olduğunu söylediğini aktardı. Bu kapsamda yer alan kişi sayısının 961 bin olduğu, ayrıca, 1999 öncesi sigortalılığı başlamış ve GSS borcu olan da 304 bin kişi bulunduğu belirtildi.

Kıvanç, İsmail Ertüzün'ün, bu düzenleme getirilmemiş olsaydı SGK’nın söz konusu alacaklarının haciz ve icra gibi arzu etmedikleri yöntemlerle tahsil edilmek zorunda kalınacağını, yapılan bu düzenlemeyle çok da sıkıntıya yol açmadan sorunu çözmeye çalıştıklarını ifade ettiğini kaydetti.

Devamında Kıvanç, "Kanun teklifi Genel Kurul’da aynen kabul edilirse dul ve yetim aylığı almakta olan ve aylık aldıkları dosyadaki kişinin prim borcu bulunanların ölüm aylığından da yüzde 25’e kadar kesinti yapılabilecek" dedi.

Anahtar Kelimeler:
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
