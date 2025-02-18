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Emekli o zammı bekliyor 'Yüzde 50 artış' diyerek açıkladı! Net rakam verdi 'Seyyanen zam gibi düşünülebilir'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
18.02.2025 08:02
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Emekli maaş zamlarının belli olmasının ardından milyonlarca emekli bayram ikramiyesinin ne kadar olacağına kilitlendi. 3000 bin TL olarak uygulanan ve yılda iki kez verilen bayram ikramiyesinin artıp artmayacağı ve artış halinde ne kadara yükseleceği merak ediliyor. Ekonomist Muhammet Bayram, son artışı örnek verdi ve emekli bayram ikramiyesi için tahmin ettiği net rakamı açıkladı. Bayram, "Yüzde 50'lik bir artış olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Emekli o zammı bekliyor 'Yüzde 50 artış' diyerek açıkladı! Net rakam verdi 'Seyyanen zam gibi düşünülebilir'

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Emekli bayram ikramiyesi artacak mı? Milyonlarca emekli ikramiyelere yapılacak zammı araştırıyor. Gündemde pek çok farklı rakam ve tahmin konuşulurken ekonomist Muhammet Bayram'dan da bayram ikramiyesi artışına dair bir açıklama geldi. Bayram, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez verilen bayram ikramiyesinin geleceğini düşündüğü rakamı açıkladı. İşte detaylar...

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2025 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

TGRT Haber yayınında konuşan ekonomist Muhammet Bayram şu ifadeleri kullandı:

"Bayram ikramiyesi 2018 yılında hayatımıza giren bir uygulama. Burada Devletimiz emekliye ekstra alım gücü artmasına ilişkin bir uygulama başlattı. 1000 liraydı, 1100 TL'ye artırıldı, sonra 2000 TL olarak uygulandı, son kertede en son bayramda 3000 TL'lik bir bayram ikramiyesi ödendi.

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"YILDA İKİ DEFA VERİLMİŞ OLACAK"

İlk şu andaki bayram ikramiyesi de Ramazan Bayramı itibarıyla verilecek. Yine ikinci ikramiye de Kurban Bayramı'nda verilecek. Yani 3 bin lira olan bayram ikramiyesi artırılmış tutarıyla yılda iki defa verilmiş olacak.

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"SEYYANEN ZAM GİBİ DE DÜŞÜNÜLEBİLİR"

Bu tabii bir yandan seyyanen bir zam gibi de düşünebilir ancak burada Devletimiz bayramdan önce çoğu emeklimizin hem ihtiyaçlarını karşılaması hem de bir nebze olsun elini rahatlatmak için vermiş olduğu bir tutar.

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"4500 İLE 5000 TL ARASINDA BİR RAKAMA OTURACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Ben bu tutarın geçen dönemde olduğu gibi yüzde 50'lik bir artış olacağını düşünüyorum. Yani geçen dönemde 2 bin TL olan tutar 3 bin TL'ye artırılmıştı. Şu anda en az 4 bin 500 TL'ye artırılmasını, hatta 4500 ile 5000 TL arasında bir rakama oturacağını düşünüyorum. Bu da toplamda işte 10 bine yakın yıllık bir tutar demek oluyor"

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