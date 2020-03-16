Emekli olmadan 672 TL maaş alabilirsiniz! İşte koşullar!

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan herhangi bir geliri olmayan, emekli veya dul, yetim aylığı almayan ve bir işte çalışmayan 65 yaşını doldurulmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yasa gereğince yaşlılık ödeneği verilir. 65 yaşında olan vatandaşların iş gücü kaybı yaşaması nedeniyle herhangi bir işte çalışarak aylık gelirini elde etmesi çok mümkün değilken; aynı kişinin çocuklarından ya da devlet kanalından hiçbir geliri yoksa devreye 65 yaş aylığı giriyor.

65 Yaş Aylığının Şartları Nelerdir?

65 yaş aylığından yararlanmak için ilgili bakanlık ve kurumlar tarafından şartlar belirlenmiştir. Belirlenen şartlara uygun olmayan kişilerin maddi zorluk yaşamasına rağmen 65 yaş aylığından faydalanması mümkün olmaz. Ancak bu vatandaşlar için; devletin yaşlılar için yürürlüğe koyduğu başka sosyal yardımlara başvurmanın önü açık bırakılmıştır.

Sosyal güvencesinin olmaması (SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı)

65 yaşını doldurmuş olmak

Aylık gelir gelirinin tespit edilmesinin ardından muhtaçlık sınırının altında bir tablo çizilmesi

Sosyal Güvenlik Kurumu’na iş prim gününe dair ödeme yapılmaması

Nafaka alan kişilerin bu aylıktan faydalanması için asgari ücretin üçte birinden az gelire sahip olması gerekir.

Yaşlılık Aylığı Ne Kadardır?

Enflasyon oranın TÜFE verilerine göre açıklanmasıyla birlikte başta asgari ücret olmak üzere bütün ekonomi kalemleri yeniden düzenledi. Asgari ücrete yapılan zammı, memur ve emekli maaşlarına yapılan artış takip etti. 65 yaşını dolduran ve belirlenen şartlara uygun olan vatandaşlara bağlanan yoksulluk aylığı 637 TL’den yapılan zamla birlikte 672 TL olarak belirlenmiştir. Kişinin bu maaş imkanından faydalanması için Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan gelir veya aylık alınmaması, nafaka bağlanmamış olması hatta nafaka bağlanmasının mümkün olmaması gerekir.