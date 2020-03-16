Emekli olmadan 672 TL maaş alabilirsiniz! İşte koşullar!

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan herhangi bir geliri olmayan, emekli veya dul, yetim aylığı almayan ve bir işte çalışmayan 65 yaşını doldurulmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yasa gereğince yaşlılık ödeneği verilir. 65 yaşında olan vatandaşların iş gücü kaybı yaşaması nedeniyle herhangi bir işte çalışarak aylık gelirini elde etmesi çok mümkün değilken; aynı kişinin çocuklarından ya da devlet kanalından hiçbir geliri yoksa devreye 65 yaş aylığı giriyor.
65 yaş aylığından yararlanmak için ilgili bakanlık ve kurumlar tarafından şartlar belirlenmiştir. Belirlenen şartlara uygun olmayan kişilerin maddi zorluk yaşamasına rağmen 65 yaş aylığından faydalanması mümkün olmaz. Ancak bu vatandaşlar için; devletin yaşlılar için yürürlüğe koyduğu başka sosyal yardımlara başvurmanın önü açık bırakılmıştır.
Enflasyon oranın TÜFE verilerine göre açıklanmasıyla birlikte başta asgari ücret olmak üzere bütün ekonomi kalemleri yeniden düzenledi. Asgari ücrete yapılan zammı, memur ve emekli maaşlarına yapılan artış takip etti. 65 yaşını dolduran ve belirlenen şartlara uygun olan vatandaşlara bağlanan yoksulluk aylığı 637 TL’den yapılan zamla birlikte 672 TL olarak belirlenmiştir. Kişinin bu maaş imkanından faydalanması için Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan gelir veya aylık alınmaması, nafaka bağlanmamış olması hatta nafaka bağlanmasının mümkün olmaması gerekir.
Çocuklarının yanında yaşayan 65 yaşındaki vatandaşlar için de yoksulluk maaşı imkanı tanınmıştır. Kişinin kendisi ve eşinin kişi başına düşen ortalama aylık gelirinin net asgari ücretin üçte birinden az olması koşulu aranılır. 2020 yılı için kişi başına düşen 701 TL’ye karşılık geliyor. Ancak bazı illerde vatandaşların yanında yaşadığı çocukları veya torunlarının gelirleri de 65 yaş aylığı bağlanmasını doğrudan etkiler.
Yaşlılık maaşı başvurusu için kişilerin ikamet adresinin bağlı bulunduğu il ya da ilçedeki kaymakamlıklarına veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na taleplerini iletmeleri gerekir. Başvuru sırasında vatandaşlardan; üzerinde T.C. kimlik numarasının yazılı olduğu nüfus sureti; 65 yaş aylığı başvurusu vasi tarafından yapılacaksa mahkeme tarafından verilen vasilik belgesi istenir. Kaymakamlıktan alınan “Yaşlılık Ayığı Başvuru Formu” ilgili boşlukları doğru ve eksiksiz olarak tamamlandıktan sonra; belge mal müdürlüklerine ya da defterdarlıklara teslim edilir. Kişinin gelir testinin tespit edilmesi ve gerekli incelemelerin yapılmasıyla birlikte 65 yaş aylığına dair karara varılır.
65 yaş aylığına hak kazanan kişilere dair ilk maaş ödemesi kişinin ikamet adresinin bağlı bulunduğu ilçedeki Ziraat Bankası şubesinden çekebilirler. Sonraki maaş ödemeleri ise PTT şubelerinden alınabilir.
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