Emekli olmak isteyenler için son 15 gün uyarısı!

Asgari Ücret Komisyonu kararının ardından yapılan açıklamaya göre, net asgari ücret 2022 yılı için 2,825.90 liradan yüzde 50 artışla 4,253.40 liraya, vergi istisnası getirilen brüt asgari ücret de 3,577.50 liradan yüzde 40 artışla 5,004.00 liraya yükseldi.

Duman, yaptığı hesaplamaların, borçlanma yapacaklar için askerlik borçlanmasında 7 ile 9 bin lira, doğum borçlanmasında 11 ile 33 bin lira, yurt dışı borçlanmasında 77 bin liradan fazla, BAĞ-KUR ihya borçlanmasında ise 118 bin liralık farktan etkilenmemek için 2021 yılının son günlerinin fırsat niteliğinde olduğuna dikkat çekti.

“2022 YILI İTİBARİYLE YÜZDE 40 ORANINDA ZAM GELMİŞ OLDU”

Konuyla ilgili DHA’nın sorularını yanıtlayan Duman, “Tüm SGK borçlanmaları asgari ücretin brüt tutarına göre belirlendiği için, 2022 yılı itibariyle borçlanmalara da yüzde 40 oranında zam gelmiş oldu” dedi.

Türkiye’de emekli olabilmek için zorunlu çalışma ve prim gününün doldurulması gerektiğine işaret eden Duman, “Prim günü eksik olanlar yurtdışı, askerlik, doğum ve BAĞ-KUR ihya borçlanması gibi borçlanmalarla prim gününü tamamlayarak emekli olabiliyor. Borçlanma yaparak emekli olacaklar 2022 yılına 15 gün kaldığı şu günlerde borçlanma tutarlarındaki değişiklikten etkilenmeden 2021 yılı asgari ücretiyle borçlanma yaparak emekli olma olanağı bulabilecek” diye uyardı.

PRİM GÜNÜ İÇİN SGK BORÇLANMALARINDAKİ FARK 118 BİN LİRAYA KADAR YÜKSELİYOR

Duman’ın hesaplamalarına göre, 2021 yılından 2022 yılına geçildiğinde borçlanma tutarlarındaki farklar şöyle oluşacak:

450 günlük askerlik borçlanması 17,172 liradan 24,019 liraya yükselerek 6,847 lira,

540 günlük askerlik borçlanması 20,606 liradan 28,823 liraya yükselerek 8,217 lira,

600 günlük askerlik borçlanması 22,896 liradan 32.025 liraya yükselerek 9.129 lira,

720 günlük (tek çocuk) doğum borçlanması 27,475 liradan 38,430 liraya yükselerek 10,955 lira,

1440 günlük (2 çocuk) doğum borçlanması 54,950 liradan 76,860 liraya yükselerek 21,910 lira,

2160 gün (3 çocuk) doğum borçlanması 82,425 liradan 115.,290 liraya yükselerek 32,865 lira,

3600 günlük (10 yıl) yurt dışı borçlanması 193,185 liradan 270,216 liraya yükselerek 77,031 lira,

5400 günlük (15 yıl) yurt dışı borçlanması 289,777 liradan 405,324 liraya yükselerek 115,547 lira,

7200 günlük (20 yıl) BAĞ-KUR ihya borçlanması da 296,217 liradan 414,331 liraya yükselerek 118,114 lira fark oluşacak. (DHA)

