Son Dakika: 2022 kıdem-ihbar tazminatı, işsizlik maaşı, 65 yaş üstü aylığı değişti! Asgari ücretle birlikte kimlerin maaşı değişecek?

Son Dakika Haberi: Milyonlarca çalışanın maaşlarını etkileyecek olan asgari ücretin açıklanmasının birçok kalemde değişiklik oldu. Başta işsizlik ödeneği olmak üzere, asgari geçim indirimi, kıdem ve ihbar tazminatları, genel sağlık sigortası primi, geçici iş göremezlik ödeneği, SGK prim borçlanmaları ve idari para cezalarının da aralarında olduğu birçok kalem, yeni asgari ücretteki değişimden etkilenecek.

ASGARİ ÜCRET KİMLERİ ETKİLEYECEK?

-7 milyon asgari ücretlinin maaşı

-Asgari geçim indirimi (AGİ)

-Askerlik, doğum borçlanması...

-Asgari ücretlinin iş göremezlik ödeneği

-Kıdem tazminatı

-İhbar tazminatı

-İşsizlik maaşı

-Yaşlılık, evde bakım ve engelli maaşı

-Kendi primini ödeyen Bağ-Kur'lular ve isteğe bağlı ödeme yapanların verdikleri paralar

-Gündelikçiler için ödenecek primler

-Genel sağlık sigortası primi

-Yarı zamanlı çalışan annelere İŞKUR tarafından ödenen para

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YENİ ASGARİ ÜCRETİ AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamını açıkladı. Açıklamada göre, "Asgari ücreti 2022 en alt rakam 4 bin 250 TL olarak belirlendi. Çocuk sayısına göre bu rakam daha da artacak. Artış son 50 yılın en yükseğidir. Artış yüzde 50'nin üzerindedir." denildi.

2022 KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR?

Kıdem tazminatının 2021'de tavanı 8 bin 651,62 liraya yükselmişti. 2022 yılına ait asgari ücrete bağlı olarak bu kalemde de artış yaşandı ve 12 bin 976 liraya yükseldi.

İŞSİZLİK MAAŞI

2022 yılında ise en düşük işsizlik maaş 2137 lira, orta kademe işsizlik maaşı 2541 lira en yüksek işsizlik maaşı da 4272 lira olacak

2021'de yaşlılık aylığı 864,89 liraya yükselmişti. 2022 yılında 1301 lira olarak uygulanacak.

65 YAŞ ÜSTÜ AYLIĞI

864 lirada olan 65 yaş üstü aylığı ise 2022 yılında bin 296 liraya çıkacak.

ENGELLİ AYLIĞI

2021'de engellilere ödenen aylık 1.035,63 liraya yükselmişti. 2022'de ise 1558 lira olacak.

2022 AGİ ÜCRETLERİ TABLOSU

Bekar, evli, eşi çalışan, 2 çocuğu olan gibi, işçinin durumuna göre verilen AGİ 2022'de yüzde 50,54 oranında zamlandı. Bekar olan bir işçinin 2022 AGİ ücreti 268,31 TL'den 403,9 TL'ye çıktı. Bu süreçte merak edilen bir soru da AGİ asgari ücrete dahil mi sorusu oldu. Binlerce kişinin merakla beklediği 2022 AGİ tablosunu güncel haliyle haberimizde derledik. İşte 2022 AGİ tablosu...

İşte çalışanın medeni durumu ve çocuk sayısına göre 2022 AGİ tablosu:

Medeni Durum 2020 Aylık (TL) 2021 YENİ Bekâr 220,73 268,31 403,9 Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz 264,87 321,98 484,7 Evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu 297,98 362,22 545,3 Evli eşi çalışmayan ve 2 çocuklu 331,09 402,47 605,9 Evli eşi çalışmayan ve 3 çocuklu 375,23 456,13 686,7 Evli eşi çalışmayan ve 4 çocuklu 375,23 456,13 686,7 Evli eşi çalışmayan ve 5 çocuklu 375,23 456,13 686,7 Evli eşi çalışan ve çocuksuz 220,73 268,31 403,9 Evli eşi çalışan ve 1 çocuklu 253,83 308,56 464,5 Evli eşi çalışan ve 2 çocuklu 286,94 348,81 525,1 Evli eşi çalışan ve 3 çocuklu 331,09 402,47 605,9 Evli eşi çalışan ve 4 çocuklu 353,16 429,3 646,3 Evli eşi çalışan ve 5 çocuklu 375,23 456,13 686,7

KIDEM TAZMİNATI TAVANI NASIL HESAPLANIYOR?

Kıdem tazminatının tavanı, en yüksek devlet memuruna ödenen emekli ikramiyesine endekslenirken, en düşük kıdem tazminatı da asgari ücrete bağlı olarak artıyor.

Asgari ücret son yıllarda sadece yılda bir defa arttırılıyor. Asgari ücrete 2021 yılı için yüzde 21,56 zam yapılması sonrasında en düşük kıdem tazminatı tutarı da 3 bin 577 liraya yükselmişti.

KİMLER KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR?

Çalışanın işveren tarafından işten çıkarılmış olması gerekiyor. Çalışan kendi isteği ile ayrılırsa, kıdem tazminatını alamıyor.

Çalışan işyerinde 1 yıl çalıştıktan sonra kıdem tazminatına hak kazanıyor.

Bir yıldan az çalışanlar kıdem tazminatına hak kazanamıyor.

KIDEM TAZMİNATI ÜST LİMİTİ MEMUR MAAŞLARINA GÖRE BELİRLENİYOR

Kıdem tazminatında alt limit asgari ücrete göre belirlenirken üst limit ise memur maaşlarına göre belirleniyor. Memur maaşlarındaki artışlar dikkate alındığında kıdem tazminatı üst limiti ocak ve temmuz ayları olmak üzere 6 ayda bir güncelleniyor.

KIDEM TAZMİNATI ALMA ŞARTLARI

Kıdem tazminatı almaya hak kazanabilmek için, aynı işverene bağlı iş yerlerinde en az bir yıl çalışmak gerekiyor. Kıdem tazminatı emekli olunduğunda, işveren işten çıkarttığında, işçi haklı bir nedenle iş akdini feshettiğinde alınabiliyor. Yaş dışındaki emeklilik koşullarını yerine getiren işçiler de işten ayrılarak kıdem tazminatı alabilirler.

Ayrıca erkek işçiler askere giderken, kadın işçiler de evlendikten sonra bir yıl içinde işten ayrıldıklarında kıdem tazminatı alabilirler.

Kıdem tazminatı hesaplanırken, brüt ücrete ilave olarak işçiye sağlanmış olan para ve para ile ölçülmesi mümkün akdi ve kanundan doğan menfaatler de dikkate alınıyor. Bordroda görünen brüt ücrete ilave olarak, yemek, servis-yol-ulaşım, barınma-kira yardımları, bayram harçlığı, yakacak-aydınlatma bedeli, giyim yardımı, kıdem ücreti, teşvik primi, ikramiyeler ve primler gibi ödemeler eklenerek “giydirilmiş ücret” bulunuyor.

