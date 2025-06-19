Emekli promosyon 2025 ödemesinde güncelleme! Banka banka belli oldu, Yapı Kredi, Ziraat, Akbank, Garanti, İş Bankası, Vakıfbank...

Emekli banka promosyonu ne kadar? Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? Milyonlarca emekli temmuz ayı öncesi zamlı maaş hesabı yapmaya devam ederken bir yandan da bankaların sunduğu emekli promosyonlarını araştırıyor.
Son olarak bazı bankalar yeniden emekli promosyon ödemelerinde güncellemeye gitti. Emeklilerin kendileriyle çalışmasını isteyen bankalar, promosyon olarak farklı imkanlar sunarken bankalar arası yarış da hız kesmeden devam ediyor.
Peki, emekliye en çok promosyon veren bankalar hangileri? İşte banka banka emekli promosyon tutarları...
Yapı Kredi, emekli maaşlarının yatırılması için kendi bankasını tercih eden emeklilere 27 bin liraya varan nakit promosyon imkanı tanıyor.
Garanti Bankası emekli maaşını kendi bankalarından alanlara 15.000 TL'ye varan nakit promosyon ve 6.000 TL bonus imkanı sunuyor.
İş Bankası SGK emeklisi maaş müşterilerine 21.000 TL’ye varan promosyon imkanı sunuyor.
Teb, emeklilere 21.000 TL’ye varan promosyon imkanı sunuyor.
Halkbank, emeklilere 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunuyor.
QNB, emeklilere 20 bin 400 TL'ye varan emeklilik ödülü imkanı sunuyor.
Denizbank, emekli maaşını kendi bankalarından alanlara 20.000 TL’ye varan nakit promosyon imkanı sunuyor.
ING, toplamda 25.000 TL'ye varan nakit promosyon imkanı sunuyor.
Banka, emeklilik maaşını Kuveyt Türk’ten alanlara 18.000 TL’ye varan promosyon ödemesi imkanı sunuyor.
Vakıfbank, SGK emeklilerine 27.000 TL'ye varan ödeme imkanı sunuyor.
Ziraat Bankası, emekli maaş ödemelerini bankalarından alanlara 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi imkanı sunuluyor.
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