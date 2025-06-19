Emekli promosyon 2025 ödemesinde güncelleme! Banka banka belli oldu, Yapı Kredi, Ziraat, Akbank, Garanti, İş Bankası, Vakıfbank...

Emekli banka promosyonu ne kadar? Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? Milyonlarca emekli temmuz ayı öncesi zamlı maaş hesabı yapmaya devam ederken bir yandan da bankaların sunduğu emekli promosyonlarını araştırıyor.

Son olarak bazı bankalar yeniden emekli promosyon ödemelerinde güncellemeye gitti. Emeklilerin kendileriyle çalışmasını isteyen bankalar, promosyon olarak farklı imkanlar sunarken bankalar arası yarış da hız kesmeden devam ediyor.

Peki, emekliye en çok promosyon veren bankalar hangileri? İşte banka banka emekli promosyon tutarları...

YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYON

Yapı Kredi, emekli maaşlarının yatırılması için kendi bankasını tercih eden emeklilere 27 bin liraya varan nakit promosyon imkanı tanıyor.

GARANTİ BANKASI EMEKLİ PROMOSYON

Garanti Bankası emekli maaşını kendi bankalarından alanlara 15.000 TL'ye varan nakit promosyon ve 6.000 TL bonus imkanı sunuyor.

İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYON

İş Bankası SGK emeklisi maaş müşterilerine 21.000 TL’ye varan promosyon imkanı sunuyor.

TEB EMEKLİ PROMOSYON

Teb, emeklilere 21.000 TL’ye varan promosyon imkanı sunuyor.

HALKBANK EMEKLİ PROMOSYON

Halkbank, emeklilere 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunuyor.

QNB FİNANSBANK EMEKLİ PROMOSYON

QNB, emeklilere 20 bin 400 TL'ye varan emeklilik ödülü imkanı sunuyor.

DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYON

Denizbank, emekli maaşını kendi bankalarından alanlara 20.000 TL’ye varan nakit promosyon imkanı sunuyor.

ING EMEKLİ PROMOSYON

ING, toplamda 25.000 TL'ye varan nakit promosyon imkanı sunuyor.

KUVEYT TÜRK EMEKLİ PROMOSYON

Banka, emeklilik maaşını Kuveyt Türk’ten alanlara 18.000 TL’ye varan promosyon ödemesi imkanı sunuyor.

VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYON

Vakıfbank, SGK emeklilerine 27.000 TL'ye varan ödeme imkanı sunuyor.

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON

Ziraat Bankası, emekli maaş ödemelerini bankalarından alanlara 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi imkanı sunuluyor.