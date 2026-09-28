FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Emekli promosyonlarında rakamlar belli oldu! Banka banka güncel ödemeler (Ziraat, Yapı Kredi, Akbank)

Emekli promosyonlarında 2026’nın son durumu belli oldu. Eylül ayının sonuna gelinirken milyonlarca emekli, bankaların sunduğu promosyon fırsatlarını yakından izlemeyi sürdürüyor. Bankaların emeklilere yönelik güncel promosyon ödemelerinde ulaştığı rakamlar da belli oldu.

Emekli promosyonlarında rakamlar belli oldu! Banka banka güncel ödemeler (Ziraat, Yapı Kredi, Akbank)
Aleyna Türkmen

Emekli promosyonlarında 2026 yılına ilişkin son durum merak ediliyor. Milyonlarca emekli, bankaların sunduğu güncel promosyon kampanyalarını yakından takip ediyor. Bankalar arasındaki promosyon yarışı devam ederken, emeklilere sunulan ödeme tutarları da araştırılıyor. Özellikle “Emekli promosyonunu en yüksek veren banka hangisi?” sorusuna yanıt arayan vatandaşlar, bankaların güncel tekliflerini karşılaştırıyor.

Emekli promosyonlarında rakamlar belli oldu! Banka banka güncel ödemeler (Ziraat, Yapı Kredi, Akbank) 1

EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI

Bankaların emeklilere yönelik sunduğu promosyonlar ile ödeme miktarları, emeklinin aldığı maaş tutarı, maaşını ilgili bankaya taşıması ve kampanyalarda belirtilen şartlara göre farklılık gösterebiliyor. Bu nedenle emeklilerin başvuru öncesinde bankaların güncel promosyon tekliflerini ve kampanya koşullarını detaylı şekilde kontrol etmesi önem taşıyor.

Emekli promosyonlarında rakamlar belli oldu! Banka banka güncel ödemeler (Ziraat, Yapı Kredi, Akbank) 2

GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYONLARI

İşte emekli promosyon kampanyalarında banka banka son rakamlar...

ZİRAAT BANKASI

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Banka aracılığı ile alanlara 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi imkanı sunuluyor.

Diğer yandan nakit emekli promosyona ek 90 bin TL'ye varan imkan da sunuluyor.

Buna göre; ilk kez emekli olan veya maaşını bankaya taşıyanlara özel 40 Bin TL 12 ay vadeli faizsiz kredi bulunuyor. Otomatik fatura ödemelerine toplamda 6.000 TL iade sunuluyor. Bunun yanı sıra ücretsiz HGS etiketi, indirimli kiralık kasa hizmeti, aylık 6 bin TL'ye varan Bankkart Lira, dijital kanallardan ücretsiz para transferi hizmeti, yaklaşık 19 bin ATM'den ücretsiz işlem imkanı sunulurken ayrıca mevcut emekli müşterilere yılda iki kez 25 Bin TL'ye kadar 3 taksitli faizsiz nakit avans sunulduğu açıklandı.

Emekli promosyonlarında rakamlar belli oldu! Banka banka güncel ödemeler (Ziraat, Yapı Kredi, Akbank) 3

HALKBANK

Maaşını 3 yıl boyunca banka aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklilerinin 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabildiği belirtiliyor. Öte yandan SGK’dan ölüm aylığı alan ve maaşı 10.000 TL altı olan hak sahiplerinin de, başvurmaları halinde 5.000 TL promosyon ödemesi alabilecekleri aktarılıyor.

Emekli promosyonlarında rakamlar belli oldu! Banka banka güncel ödemeler (Ziraat, Yapı Kredi, Akbank) 4

GARANTİ

Emekli maaşını bankadan alanlara 25.000 TL’ye varan promosyon ve ödül imkanı sunuluyor. Emekli maaşını bankaya taşıyanlara, 15.000 TL’ye varan nakit promosyon ve 10.000 TL'ye varan bonus imkanı sunuluyor.

Emekli promosyonlarında rakamlar belli oldu! Banka banka güncel ödemeler (Ziraat, Yapı Kredi, Akbank) 5

AKBANK

SGK emekli maaşını taşıyana veya taahhüdünü yenileyene 15.000 TL’ye varan nakit promosyon imkanı sunuluyor. SGK emekli maaş ödemelerinde 15.000 TL’ye varan nakit promosyona ek 5.000 TL chip-para imkanı da bulunuyor.

Emekli promosyonlarında rakamlar belli oldu! Banka banka güncel ödemeler (Ziraat, Yapı Kredi, Akbank) 6

DENİZBANK

Emeklilere 30.000 TL’ye varan nakit promosyon sunuluyor.

Emekli promosyonlarında rakamlar belli oldu! Banka banka güncel ödemeler (Ziraat, Yapı Kredi, Akbank) 7

TÜRKİYE FİNANS

Emeklilere 32.000 TL’ye varan nakit promosyon, bonus ve ödül imkanı sunuluyor.

Emekli promosyonlarında rakamlar belli oldu! Banka banka güncel ödemeler (Ziraat, Yapı Kredi, Akbank) 8

QNB

Emeklilere 20 bin TL'ye varan promosyon imkanı sunuluyor.

Emekli promosyonlarında rakamlar belli oldu! Banka banka güncel ödemeler (Ziraat, Yapı Kredi, Akbank) 9

ING

SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşını bankaya taşıyarak maaş tutarına göre ek koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit emekli promosyonu imkanı, ayrıca ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 32.000 TL'ye varan emekli maaş promosyonu imkanı sunuluyor.

Emekli promosyonlarında rakamlar belli oldu! Banka banka güncel ödemeler (Ziraat, Yapı Kredi, Akbank) 10

YAPI KREDİ

30 bin TL'ye varan nakit promosyon sunuluyor.

Emekli promosyonlarında rakamlar belli oldu! Banka banka güncel ödemeler (Ziraat, Yapı Kredi, Akbank) 11

VAKIFBANK

12 bin TL'ye varan promosyon sunuluyor.

Emekli promosyonlarında rakamlar belli oldu! Banka banka güncel ödemeler (Ziraat, Yapı Kredi, Akbank) 12

İŞ BANKASI

25.000 TL’ye varan emekli promosyonu sunuluyor. Emekli maaşını bankaya taşıyan, ilk emekli maaş ödemesi için bankayı tercih eden veya halihazırda SGK (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emekli maaşını bankadan alanlara özel 15.000 TL'ye varan nakit promosyon imkanı sunuluyor. 10.000 TL'ye varan ek promosyon da bulunuyor.

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
AB, ilaç sektörüne yönelik yeni kurallar içeren düzenlemeyi onayladıAB, ilaç sektörüne yönelik yeni kurallar içeren düzenlemeyi onayladı
Spot piyasada elektrik fiyatları (28 Eylül 2026)Spot piyasada elektrik fiyatları (28 Eylül 2026)

Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı banka promosyonları emekli emekli memur maaşı emekli promosyon Halkbank emekli promosyon ödemesi Akbank emekli promosyon ödemesi Ziraat Bankası emekli promosyon ödemesi İş Bankası emekli promosyon ödemesi Emekli promosyon ücretleri emekli promosyon kampanyası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Osmaniye'de korkunç olay! Okul bahçesinde öğretmene silahlı saldırı...

Osmaniye'de korkunç olay! Okul bahçesinde öğretmene silahlı saldırı...

Fon soruşturmasında yeni dalga operasyon! Bakan yardımcısının damadı 2 gün önce yurt dışına gitmiş... Yakalama kararı çıkartıldı

Fon soruşturmasında yeni dalga operasyon! Bakan yardımcısının damadı 2 gün önce yurt dışına gitmiş... Yakalama kararı çıkartıldı

Galatasaray'da sürpriz ayrılık ihtimali: İlkay Gündoğan veda ediyor

Galatasaray'da sürpriz ayrılık ihtimali: İlkay Gündoğan veda ediyor

Mustafa Sandal'ın eşini ifşaladı! "O zamanın parasıyla 500 bin dolar..."

Mustafa Sandal'ın eşini ifşaladı! "O zamanın parasıyla 500 bin dolar..."

Tasfiye edilen fonlarda yeni gelişme! SPK'dan 'ödeme' açıklaması

Tasfiye edilen fonlarda yeni gelişme! SPK'dan 'ödeme' açıklaması

Fon soruşturmasında yeni gelişme! 42 kişinin mal varlığına tedbir kararı! Bazı kurumlara tedbirler kaldırıldı

Fon soruşturmasında yeni gelişme! 42 kişinin mal varlığına tedbir kararı! Bazı kurumlara tedbirler kaldırıldı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.