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Emekli ve memur enflasyon zammı ne olacak? İşte beklenen zam oranları…

03.05.2022 08:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artan enflasyonla birlikte zor zamanlar yaşayan emekli ve memur Temmuz ayında gelmesi beklenen zam oranını merakla bekliyor. İlk 3 ayda memura yüzde 7 toplu sözleşme zammına ek yüzde 15.30 fark oluşmuş, SSK ve Bağkur emeklisi yüzde 22.80 zammı garantilemişti. Perşembe günü açıklanacak enflasyonla birlikte yapılacak zam oranının daha da artması beklenirlen detaylar da netleşmeye başladı. İşte son dakika haberinin detayları…

Emekli ve memur enflasyon zammı ne olacak? İşte beklenen zam oranları…

Memur ve emeklinin göz kulağı zam haberinde… Son dakika emekli ve memur haberine göre; Milyonlarca memur ve emeklinin maaş zammı için kritik tarihler ocak ve temmuz. Memur ve memur emeklisi iki yılda bir imzalanan toplu sözleşmeye ek olarak enflasyona göre fark alırken, SSK ve Bağkur emeklileri hesaplanan 6 aylık enflasyona göre zam alıyor. Peki ocakta ne olmuştu? Memur ve emeklinin maaşına 1 Ocak’tan geçerli olmak üzere 2021’in son 6 aylık (temmuz-aralık) döneminde ortaya çıkan enflasyona göre zam yapılmıştı. Memur ve memur emeklisinin ise yüzde 5’lik ocak ayı toplu sözleşme zammına yüzde 2.5’lik ilave yapılmış böylece toplam zam yüzde 30.95’e çıkmıştı.

AYLARA GÖRE RAKAMLAR

SSK ve Bağkur emeklisinin zam oranı da 6 ayda oluşan enflasyona göre yüzde 25.46 olarak gerçekleşmişti. Ayrıca en düşük SSK ve Bağkur emekli maaşı da 1.500 liradan yüzde 66.6 artışla 2 bin 500 liraya yükseltilmişti. Şimdi ise temmuz ayına ilişkin zam hesapları yapılmaya başladı. İlk 3 ayda (ocakşubat- mart) ortaya çıkan rakamlar ve nisan-mayıs-haziran ayına ilişkin enflasyon tahminleri ise ocakta yapılan zammın da üzerine çıkılacağına işaret ediyor. Ocakta yüzde 11.1 olan aylık enflasyon şubatta yüzde 4.81, martta ise yüzde 5.46 olarak gerçekleşmişti.

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TAHMİNLER NE YÖNDE?

Posta gazetesinin haberine göre; İlk 3 aydaki rakamlara göre kümülatif enflasyon yüzde 22.80 olmuştu. Memurun son zam pazarlığı 2021’de yapılmıştı. Bu kapsamda memur ve memur emeklisi temmuzda yüzde 7 toplu sözleşme zammı alacak. Enflasyon ocakta yapılan yüzde 7.5’lik zammı ne kadar geçerse o da fark olarak maaşa yansıtılacak. İlk 3 ay için yüzde 15.30 zam farkı (22.80-7.5=15.30) oluşmuştu. Böylece şimdiden toplam zam yüzde 7+15.30=yüzde 22.30’u buluyor. 5 Mayıs Perşembe günü saat 10.00’da açıklanacak nisan ayı enflasyonuna ilişkin yüzde 5-7 arasında tahminler var (Nisan ayı İstanbul enflasyonu yüzde 11.36).

YÜZDE 30-35’LERİ BULABİLİR

Tahminlere paralel nisan enflasyonu yüzde 6 çıkarsa ilk 4 aylık enflasyon yüzde 30 olacak. Bu durumda memur ve memur emeklisinin alacağı zam yüzde 29.5’e çıkmış olacak. Merkez Bankası enflasyonda mayıs itibarıyla düşüş bekliyor. Eğer mayıs ve haziran aylarında enflasyon düşmekle birlikte eksi çıkmazsa memur, memur emeklisi, SSK ve Bağkur emeklisi en az yüzde 30 maaş zammını garantilemiş olacak. Mayıs ve haziranda yüzde 2-3 civarı kısmi bir artış olması durumunda ise ilk 6 aylık enflasyon yüzde 35’leri görebilecek. Bu durumda da emekli ve memur yüzde 35’e yakın zammı cebine koyacak. Nisan, mayıs ve haziranda enflasyon öngörüleri aşarsa zam oranı da yükselecek.

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TABAN MAAŞLARA YANSIMASI

Ocak-şubat-martta açıklanan mevcut rakamlara göre (yüzde 22.80); en düşük SSK (2000 öncesi) emekli maaşı 3 bin 293 liradan 4 bin 43 liraya, en düşük Bağkur esnaf emekli maaşı 2 bin 399 liradan 2 bin 945 liraya, en düşük Bağkur tarım emeklisinin maaşı 2 bin 261 liradan 2 bin 776 liraya yükselecek. En düşük memur emekli maaşı ise şu anda oluşan enflasyon farkıyla 4 bin 176 liradan 5 bin 228 liraya, en düşük memur maaşı da 5 bin 220 liradan 6 bin 550 liraya çıkacak. Ayrıca 65 yaş aylığı da şu anki rakamlara göre 1.084 liradan 1.325 liraya yükselecek. Perşembe itibarıyla bu rakamlar daha yukarı çıkmış olacak.

EN DÜŞÜĞÜ KAÇ LİRAYA ÇIKACAK?

En düşük emekli maaşı 1.500 liradan ocakta 2 bin 500 liraya yükseltilmişti. Bu maaşın 2 bin 750-3 bin liraya yükseltilmesi bekleniyor. Emekli maaşı düzenlemesinden 800 bin kişi faydalanacak. Bu konudaki müjdenin de önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Bir ihtimal de yüksek enflasyona karşı emeklinin alım gücünü korumak için temmuzda seyyanen zam yapılabileceği yönünde. Böyle bir durumda total zammın yüzde 40-50 arasında olabileceği konuşuluyor.

İKİNCİ BAYRAM İKRAMİYESİ TEMMUZDA

Hükümet, 30 Nisan 2018’de emeklilere, dul ve yetimlerine her yıl iki dini bayram öncesi 1.000’er lira ikramiye verilmesini kararlaştırmıştı. Ödemeler o tarihten beri aralıksız devam ediyor. Yaklaşık 13.5 milyon emekli, dul ve yetim için ek gelir niteliğinde olan ikramiye geçen yıl enflasyona yakın bir oranda artırılarak 1.100 liraya çıkarılmıştı. Ramazan Bayramı’ndan önce ikramiyeler hesaplara yatmıştı. Temmuzda zamla birlikte Kurban Bayramı ikramiyesi de yatacak. Kurban Bayramı 9 Temmuz’da. Bayram ikramiyesinin 4-8 Temmuz tarihlerinde emeklilerin hesabına geçmesi bekleniyor. Bu tarihler ayrıca ilan edilecek. Bayram ikramiyesinin güncellenebileceği zaman zaman gündeme geliyor ama henüz bu konuda alınmış bir karar bulunmuyor.

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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı Enflasyon Memur
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