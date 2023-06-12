Emekli ve memur zammı için düğmeye basılıyor! 5-6 maddelik yasa telifi hazır: Kurban Bayramı bitiminde Meclis’e geliyor… Prime göre kademeli artış

Emekli maaşlarının düzeltilmesi ve en düşük memur maaşının 22 bin lira yapılmasına dönük düzenleme için düğmeye basıldı. TBMM Başkanlığı görevine Numan Kurtulmuş'un seçilmesi ile birlikte gözler, ihtisas komisyonlarının oluşumuna çevrildi.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI İÇİN YENİ YASA

Kurban Bayramı’na kadar olan süre içinde önce ihtisas komisyonlarında partilerin kaç üye ile temsil edilecekleri belirlenecek. Partiler daha sonra komisyonlara verecekleri üye isimlerini bildirecek. Ardından komisyon başkanları seçilip Meclis yasama çalışmalarına başlayacak. AK Partili milletvekillerinin üzerinde çalıştığı 5-6 maddelik memur ve emekli maaşları ile ilgili düzenleme teklifi, yeni dönemde çıkacak ilk yasa da olacak. Kanun değişikliğinin Kurban Bayramı’nın hemen ardından Meclis’e gelmesi bekleniyor.

EMEKLİ MAAŞLARINDA KADEMELİ ARTIŞ

En düşük emekli maaşının 7.500 TL olmasının ardından üzerinde aylık alanlarda yaşanan refah kaybının telafisi için atılacak adımın formülü de netleşiyor. Bu kapsamda düzenlemede en düşük emekli maaşının artırılmasından yararlanamayan emeklilerin maaşlarının düzeltilmesi konusu da yer alacak. Maaş artışlarında "ödenen prim miktarına göre zam yapılması" formülü üzerinde duruluyor. Meclis’in üzerinde çalıştığı teklife göre emekli maaşlarında kademeli artış sistemine geçilecek. Böylece yüksek prim ödeyenler daha yüksek maaş alacak.

EMEKLİ ZAM ORANI NE OLACAK?

7.500-10.000 TL arasında maaş alanlara yüzde 45, 10.000-15.000 arasına yüzde 40, 15.000-20.000 arasına yüzde 35 ve 20.000 TL üzerindekilere ise yüzde 30 zam formülü dikkat çekiyor. Öte yandan Temmuz’da en düşük emekli maaşının da yükseltilmesi söz konusu.

5 AYLIK ZAM ORANI NETLEŞTİ

TÜİK'in Mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıklaması ile emekli ve memur 5 aylık zam oranı belli oldu. Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 15,26, memur ve memur emeklileri ise yüzde 13,13'lük zammı cebine koydu. 5 Temmuz’da açıklanacak Haziran ayı enflasyonu ile yeni zamlı maaşlar netleşecek.

MEMUR VE EMEKLİYE REFAH PAYI

Memur ve emekliye zamda Temmuz ayı öncesinde sendikalar toplantı trafiğine girecek. Toplantılarda masaya gelecek en net oran ise belli. Bilindiği üzere kamu işçilerinin 2023’ün ikinci yarısında alacağı zam oranı yüzde 45 olarak açıklanmıştı. Tüm bu gelişmeler sonucunda sendikaların memur ve emekli zammı görüşmelerinde bu rakamı baz alarak masaya oturacağı belirtiliyor.

EMEKLİ MAAŞLARI VE BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ

Öte yandan emekli maaşı ve emekli bayram ikramiyesi hesaplara yatıyor. Emeklileri ilgilendiren erken ödeme takvimi belli oldu. Emekli maaşı ve bayram ikramiyesi Kurban Bayramı öncesi erkenden ödenecek. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından kesin tarihlerin açıklanması beklenirken tahmini ödeme tarihi de ortaya çıktı. İşte o tarihler...