Emekli ve memur zammında yeni hesap: Tahmin sil baştan değiştirdi

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 28'den yüzde 29,5'e yükseldi. Tahminin değişmesiyle memur ve emekli zammı için hesaplar da değişti. Peki, masadaki zam senaryoları neler? İşte detaylar...

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MERKEZ BANKASI'NIN ENFLASYON TAHMİNİNE GÖRE YENİ HESAP

2027 yılı yaklaşırken milyonlarca emeklinin gözü kulağı ocak ayında. Yeni yılda maaşlar değişecek. Bir yandan enflasyon hesabı yapılırken bir yandan da emekliye yönelik çalışmalar ve gelişmeler takip ediliyor.

Merkez Bankası'nın enflasyon tahminini yükseltmesi de hesapları değiştirdi. Daha önce yüzde 28 olarak açıklanan 2026 yıl sonu enflasyon tahmini, yılın son enflasyon raporunda yüzde 29,5'e çıktı.

TGRT Haber'de yer alan habere göre; bu durumda yılın ikinci yarısındaki enflasyonun yaklaşık yüzde 9,97 olması bekleniyor. Bu tahminin gerçekleşmesi halinde SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 9,97 oranında enflasyon zammı alacak. Yine aynı tahmin doğrultusunda hesap yapıldığında memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı ile birlikte yüzde 7,91 oranında zam alacak.

Memurlar ve emekliler için net rakam Kasım ve Aralık enflasyon verilerinin açıklanmasıyla ortaya çıkacak.

Şu anki mevcut hesaplamalara göre halen 70.224 TL seviyesinde bulunan en düşük memur maaşı yüzde 7,91'lik artışla 75.779 TL'ye yükselebilir. En düşük memur emekli aylığı da aynı zam oranıyla 31.527 TL'den 34.021 TL seviyesine ulaşabilir. Ocak ayında en düşük emekli aylığına yapılacak artış da netleşmiş olacak. Mevcut 23.552 TL'lik en düşük emekli maaşının yüzde 9,97 oranında artışla 25.900 TL'ye yükselebileceği hesaplanıyor.

EMEKLİ İÇİN ZAM FORMÜLLERİ

Ancak emeklilerin beklentisi sadece enflasyon zammıyla sınırlı değil. Asıl, bu zammın üzerine ne kadarlık bir zam yapılacağı merak ediliyor. Bu noktada da iki farklı formül öne çıkıyor. İlk seçenek olarak; refah payı ödenmesi yani enflasyon zammının üzerine bir de ilave artış yapılması planlanıyor. Bu formülde toplam zammın yüzde 15 seviyesine çıkarılması ihtimali konuşuluyor. İkinci seçenek ise seyyanen zam yapılması. Bu yöntemde de maaşlara yüzdelik artışın dışında belirli tutarda ek ödeme yapılması gündeme gelebilir. Seçenekler arasında seyyanen artışın emeklilerin prim ödeme günleri ve yatırdıkları prim miktarları dikkate alınarak kademeli biçimde uygulanması da bulunuyor.