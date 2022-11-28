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  4. EMEKLİ ZAMMI 2023! Emekli maaşına ne kadar zam yapılacak? İşte yılbaşında 4/A, 4/B,4/C için emekli zammı tahminleri...

EMEKLİ ZAMMI 2023! Emekli maaşına ne kadar zam yapılacak? İşte yılbaşında 4/A, 4/B,4/C için emekli zammı tahminleri...

28.11.2022 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli maaşına ne kadar zam yapılacağı merak konusu olurken konuya dair son dakika gelişmeleri de SGK ve Bağkur'lu vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Öte yandan TÜİK'in (Türkiye İstatistik Kurumu) yılbaşında açıklayacağı veriler ile 6 aylık oran hesaplanmış olacak ve ne kadar emekli zammı yapılacağı belli olacak. Peki, emekli maaşına ne kadar zam yapılacak? İşte yılbaşında 4/A, 4/B,4/C için emekli zammı tahminleri...

EMEKLİ ZAMMI 2023! Emekli maaşına ne kadar zam yapılacak? İşte yılbaşında 4/A, 4/B,4/C için emekli zammı tahminleri...

Emekli zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Ekim ayı enflasyonunu duyurmasıyla birlikte SSK, Bağkur ve memur emekli maaşı zam oranları son şeklini almış oldu. Ortaya çıkan rakamlar dikkate alındığında memur ve memur emeklisi vatandaşların SSK ve Bağ-Kurlulardan 1 puan daha fazla zam alması bekleniyor.

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EMEKLİ MAAŞINA NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Emekli maaşı zammı konusundaki gelişmeler merak konusu oldu. Bilindiği üzere Temmuz ayının ardından emekli zammı 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 42,35 oranında artış yaşadı.

SSK ve Bağ-KUR emeklileri aldığı yüzde 42,35 zam oranı ile en düşük 3 bin 500 liradan maaş almaya başladı.

Öte yandan enflasyon rakamları ile değerlendirilen emekli ve memur zammı tekrar hesaplanıyor.

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EKİM AYI ENFLASYON ORANININ AÇIKLANMASININ ARDINDAN SON DURUM

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) senelik yüzde 85,51, aylık yüzde 3,54 olurken; Tüketici fiyat endeksinde yaşanan (2003=100) değişim 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 3,54, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 57,80, 20321'in aynı ayına göre yüzde 85,51 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 65,26 olarak gerçekleşti.

Ayrıca, Ekim ayında Yİ-ÜFE (2003=100) bir önceki aya göre %7,83, bir önceki yılın Aralık ayına göre %96,74, bir önceki yılın aynı ayına göre %157,69ve on iki aylık ortalamalara göre %122,93 artış gösterdi.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN 'EMEKLİ MAAŞI ZAMMI' AÇIKLAMASI: "ADIM ADIM HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli maaşı zammı konusunda yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Asgari ücretten emekli ve memur maaşlarını yükseltmeye, sosyal yardım programlarını yeni bir anlayışla ele alarak, hakkaniyet ilkesine dayalı olarak tabanını genişletmeye kadar pek çok tedbiri adım adım hayata geçireceğiz."

SON ENFLASYON VERİLERİNE GÖRE EMEKLİ ZAMMI!

Öte yandan Ekim ayı enflasyon oranının ardından 4 aylık enflasyon oranı da belli oldu.

4 aya göre emekli zam oranı yaklaşık yüzde 10-11 oranında değerlendirilirken sosyal refah düzenlemesi sonrası oranın artış göstereceği düşünülüyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

4 aylık enflasyonun ardından 3 bin 500 TL sınırında yer alan en düşük emekli maaşı yaklaşık 3 bin 700-800 TL sınırına yaklaştı.

Yıl sonu beklenti anketlerinin yayımlanması durumunda emekli maaşı için yüzde 20-23 aralığında zam oranı hesaplanırken 4000-4500 rakamları ön planda.

Net oran ise 6 aylık enflasyonun sonunda belli olacak.

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