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EMEKLİ ZAMMI 2023 SON DAKİKA: SSK, Bağ-Kur'lu Temmuz emekli maaşı zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? Gözler TÜİK'te

05.07.2023 07:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bugün TÜİK tarafından yayımlanacak olan 6 aylık enflasyon rakamları sonrası emekliye zam oranı da refah payı hariç kesinleşmiş olacak. Bu gelişme sonrası SSK ve Bağ-Kur emekli zammı için ek zam Çalışma Bakanlığı'nın yürüttüğü çalışma ile belli olacak. Peki SSK, Bağ-Kur'lu Temmuz emekli maaşı zammı ne kadar olacak? Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak, hangi tarihte açıklanacak?

EMEKLİ ZAMMI 2023 SON DAKİKA: SSK, Bağ-Kur'lu Temmuz emekli maaşı zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? Gözler TÜİK'te

Emekli maaşı zammı konusu merak konusu oldu. EYT'lilerin de maaşlarının bağlanması ile 15,5 milyon civarında kişiyi yakından ilgilendiren konuya ilişkin detayları öğrenmek isteyenler arama motorlarında sorgulama yapıyor. TÜİK 6 aylık enflasyon oranı bugün netleşecek. Açıklama, SSK ve Bağ-Kur emeklilerini yakından ilgilendiriyor. Nihai zam oranları refah payı ile birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yaptığı çalışmayla belli olacak. Öte yandan emekliye kademeli zam formülü en güçlü seçenek olarak yer alıyor. Birçok kişi "2023 SSK, Bağ-Kur'lu Temmuz emekli maaşı zammı ne kadar olacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 2023 Temmuz ayı emekli zammı ile ilgili son gelişmeler...

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Emekli maaşı zammı bu ay belli olacak. Belirlenecek zam oranında TÜİK tarafından yapılan açıklamalar da baz alınacak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran ayı enflasyon verisini Kurban Bayramı tatili nedeniyle ertelediği 5 Temmuz Çarşamba günü saat 10.00’da duyuracak.

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6 AYLIK ENFLASYON ORANI EMEKLİ MAAŞI ZAMMINA YÖN VERECEK

6 aylık enflasyon rakamı netleştiğinde SGK, Bağ-Kur emeklisi ile memur ve memur emeklisi için refah payı hariç Temmuz zammı netleşecek. Merkez Bankası verilerine göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri için 6 aylık enflasyon oranının yüzde 18,50 olması bekleniyor. 6 aylık memur enflasyon farkı bu veriye göre yüzde 10,31 hesaplanırken, 6 aylık memur zammı da yüzde 16,31 oldu. Ancak kamu işçisi zammı referans alındığında memur zammının yüzde 40-45 düzeyinde gerçekleşmesi bekleniyor.

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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Emekli maaşları Temmuz ayının ilk haftasında çözüme kavuşturulacak konular arasında yer alıyor.

Yapılan açıklamalara göre; en düşük memur maaşı yüzde 85'i aşan artışla 11.848 TL'den 22 bin TL bandına yükseltilecek.

Emekli Sandığı emeklileri için de bu zammın maaşlara yansıması bekleniyor.

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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 10 BİN TL Mİ OLACAK?

Emekli Sandığı emeklileri için de en düşük memur maaşı zammı ile aynı oranda artış sağlanması durumunda rakamlar değişecek.

En düşük emekli aylığı 14.670 TL düzeylerinde olacak. Ortalama rakam ise 17 bin TL seviyelerine gelecek.

Öte yandan şu an için 7.500 lira olan en düşük emekli maaşının Temmuz ayında yapılacak zam oranın ardından 10 bin liraya yükseltilmesi bekleniyor.

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