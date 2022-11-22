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EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU 2022: Emekli maaşı ne kadar olacak? Yüzde 122,93 artış gösterdi!

22.11.2022 09:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli maaşı zammı hesaplama tablosu 4 aylık verilerin açıklanmasının ardından merak konusu oldu. Öte yandan TÜİK'in (Türkiye İstatistik Kurumu) yılbaşında açıklayacağı veriler ile 6 aylık oran hesaplanmış olacak ve emekli maaşının ne kadar olacağı belli olacak. Peki, Emekli maaşı ne kadar olacak? İşte emekli zammı hesaplama tablosu...

EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU 2022: Emekli maaşı ne kadar olacak? Yüzde 122,93 artış gösterdi!

Emekli zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. 4 aylık enflasyon zammının belli olmasının ardından hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Ocak ayı için farklı bir hazırlık içerisinde olduklarını açıkladılar. Emekli maaşı ne kadar olacağı kısa süre içerisinde belli olacak. İşte emekli zammı hesaplama tablosu...

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EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Emekli zammı konusundaki gelişmeler merak konusu oldu. Bilindiği üzere Temmuz ayının ardından emekli zammı 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 42,35 oranında artış yaşadı.

SSK ve Bağ-KUR emeklileri aldığı yüzde 42,35 zam oranı ile en düşük 3 bin 500 liradan maaş almaya başladı.

Öte yandan enflasyon rakamları ile değerlendirilen emekli ve memur zammı tekrar hesaplanıyor.

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EKİM AYI ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU!

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) senelik yüzde 85,51, aylık yüzde 3,54 olurken; Tüketici fiyat endeksinde yaşanan (2003=100) değişim 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 3,54, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 57,80, 20321'in aynı ayına göre yüzde 85,51 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 65,26 olarak gerçekleşti.

Ayrıca, Ekim ayında Yİ-ÜFE (2003=100) bir önceki aya göre %7,83, bir önceki yılın Aralık ayına göre %96,74, bir önceki yılın aynı ayına göre %157,69ve on iki aylık ortalamalara göre %122,93 artış gösterdi.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN 'EMEKLİ MAAŞI ZAMMI' AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli maaşı zammı konusunda yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Asgari ücretten emekli ve memur maaşlarını yükseltmeye, sosyal yardım programlarını yeni bir anlayışla ele alarak, hakkaniyet ilkesine dayalı olarak tabanını genişletmeye kadar pek çok tedbiri adım adım hayata geçireceğiz."

SON ENFLASYON VERİLERİNE GÖRE EMEKLİ ZAMMI!

Öte yandan Ekim ayı enflasyon oranının ardından 4 aylık enflasyon oranı da belli oldu.

4 aya göre emekli zam oranı yaklaşık yüzde 10-11 oranında değerlendirilirken sosyal refah düzenlemesi sonrası oranın artış göstereceği düşünülüyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

4 aylık enflasyonun ardından 3 bin 500 TL sınırında yer alan en düşük emekli maaşı yaklaşık 3 bin 700-800 TL sınırına yaklaştı.

Yılsonu beklenti anketlerinin yayımlanması durumunda emekli maaşı için yüzde 20-23 aralığında zam oranı hesaplanırken 4000-4500 rakamları ön planda.

Net oran ise 6 aylık enflasyonun sonunda belli olacak.

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