Emekli zammı kesinleşti! Bekarı, evlisi, genci, yaşlısı... Şimdi gözler asgari ücrette! Mehmet Şimşek ikna edilecek mi?

Bekar çalışanlar, evli çalışanlar, genç ve yaşlı çalışanlar asgari ücretle ilgili haberleri yakından takip ediyor. Geçtiğimiz 2 sene hem yıl sonunda hem de yıl ortasında asgari ücrete zam yapan hükümet, bu kez frene bastı. Mehmet Şimşek'in de etkisiyle ara zam rafa kalkmıştı. Emekli maaşlarına yapılacak zamla birlikte asgari ücret zammı yeniden gündeme geldi!

MEHMET ŞİMŞEK ASGARİ ÜCRETE ZAMMA KARŞI!

Bakan Mehmet Şimşek, ekonominin tek patronu ve kesinlikle asgari ücrete ara dönemde bir artış yapılmasına karşı. Vatandaş ise 17 bin TL olan asgari ücretin yetmediğini ve bu tutarın yükseltilmesi gerektiğini düşünüyor.

CHP heyetinin de Mehmet Şimşek ile görüşmesinde asgari ücret zam konusu bir numaralı gündem maddesiydi.

Emekli maaşlarına yapılacak güncelleme, asgari ücret tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Sosyal medyada vatandaşlar emeklilere yapılan zam sonrası asgari ücrete de artış yapılması gerektiğini savundu.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN YENİ GELİŞMELER OLABİLİR

Bununla birlikte asgari ücrete Eylül ayında bir güncelleme yapılacağına yönelik iddialar da vardı, bugün içerisinde asgari ücretle ilgili olarak da yeni gelişmeler olabilir!

2023 Aralık ayından itibaren asgari ücret net 17.002,12 TL olarak değerlendiriliyor. Türkiye'de çoğu işletme çalışanlarına asgari ücret üzerinden ödeme yapıyor. Enflasyonla birlikte asgari ücretin düşük kaldığını savunan vatandaşlar, yıl ortasında asgari ücrete de zam yapılması gerektiğini ifade eden paylaşımlar yapmaya devam ediyor.







