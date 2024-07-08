Son dakika: 10 bin TL SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne olacak? Cuma gününe dikkat, rapor Erdoğan'a gidiyor! Konuşulan rakam ortaya çıktı, 'Son yüksek oransal zamlar...'

Son dakika: Haziran ayı enflasyonu beklentilerin çok çok altında yüzde 1,64 olarak TÜİK tarafından açıklanmıştı. Böylece 6 aylık enflasyon farkı yüzde 24,73 olurken, SSK, Bağ-Kur, memur emekli maaşı ile memur zammı oranı da Temmuz 2024 için belli olmuştu. En düşük memur emekli maaşı 14.740 TL’den 17.586 TL’ye, en düşük memur maaşı 32.860 TL’den 39.205 TL’ye ve bekar memurun 30.372 TL olan maaşı da 36.236 TL seviyesine yükseldi. Ancak SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ise bir düzenleme yapılmadığı için 10 bin TL’de kaldı. Milyonlarca kişi de en düşük emekli aylığı değişmediği kök aylığa yapılan artış nedeniyle yüzde sıfır zam almıştı. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekliye refah payı gelecek mi? Ekonomist Muhammet Bayram Mynet’e anlattı…

SİNEM ERYILMAZ / MYNET FİNANS ÖZEL

“MEMURA SEYYANEN ZAM ÜCRET DENGESİZLİĞİNİ ORTAYA ÇIKARDI”

Memur ve memur emekli maaş zammı oranları için Mehmet Şimşek yüzde 19,31’lik orana imzayı attı. Böylece şu an için seyyanen zam ve refah payı kapısı kapandı. Muhammet Bayram memur emeklileri için eşitleme yapılmayacağını, memur maaşına geçmiş dönemde verilen seyyanen zammın piyasada ücret dengesizliğini ortaya çıkardığını kaydederek şunları söyledi:

“Haziran ayı ile birlikte memur ve memur emeklisinin yüzde 19,31’lik, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin ise zammı 24,73 olmuştu. Daha önceki dönemlerde SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı memur emekli maaş zammı oranına eşitlenmiş ve buna ek bir miktar refah payı artışı olmuştu. Ancak bu dönem memur emeklisi için eşitleme yapılmadı. Herkesin hak ettiği oran neyse o tutarın alındığını gördük. Memurlar için bir artış zaten beklemiyorduk. Memura seyyanen zam ile piyasada ücret dengesizliği ortaya çıkmaya başlamıştı. Seyyanen zam ile en düşük memur maaşı şu anda 40 bin TL’ler seviyesinde bulunuyor.”

EMEKLİYE REFAH PAYI GELECEK Mİ?

“Burada asıl dengelenmesi gereken taraf emeklilerdi ve en düşük emekli maaşıydı. Ama bu dönemde sıkı para politikasına uygun bir şekilde emekli maaşları için bir düzenleme olmadı. Buna ilişkin bir düzenleme yapılması ise şart” ifadelerini kullanan Ekonomist Bayram, “Öncelikle her dönemde olduğu gibi bu dönemde de bir refah payı artışı bekliyorum. Zaten yapılacak son yüksek oransal zamlar olacak bu. Çünkü enflasyon düşüşe girdi. Şu anda 6 aylık enflasyon yüzde 24,73, Merkez Bankası’nın öngörüsüne göre ise sene sonu enflasyon tahmini 38-42’ler seviyesinde. Yılın ikinci yarısı için emekli ve memur zammının yüzde 15’ler seviyesinde olacağını tahmin ediyoruz” dedi.

Meclis’in Temmuz’un 3. haftasına kadar açık olacağını anımsatan Bayram, “Refah payı ve ek zam için bir kanun düzenlemesi gerekiyor. Ama Temmuz’un üçüncü haftasına kadar Meclis çalışacak. Şu an Torba Yasa için birçok madde görüşülüyor. Ancak ek zamların yetişmediği dönemler oldu daha önce. Kanun düzenlemeleri yapılıp ek ödemeler yapıldı. Bunun mümkünatı yeniden var” diye değerlendirmede bulundu.

AK PARTİ’DEN EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI RAPORU

Bu kapsamda ilk hamle AK Parti’den geldi. Emekli kök maaşına yansıtılan zamlar milyonlarca kişinin maaşına yüzde sıfır zam olarak yansırken, 10 bin TL olan en düşük emekli maaşı düzenlemesi için ilgili bakanlıklardan mali rapor istendiği öğrenildi.

En düşük emekli maaşının en az 12 bin TL olması yönünde çalışmaların başladığı belirtiliyor. Hazırlanan raporun ise bu hafta içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulması bekleniyor.

KRİTİK GÜN CUMA

Ancak Erdoğan, 9-11 Temmuz tarihlerinde ABD'nin başkenti Washington DC'de düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'ne katılacak. Bu kapsamda en düşük emekli maaşı ile ilgili düzenlemenin de Cuma gününe kadar netleşmesi bekleniyor.

SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ KÖK MAAŞ ZAMMI (TEMMUZ 2024)

• Bağ-Kur (Esnaf) - 10.178 TL’den -12.695 TL

• Bağ-Kur (Tarım) - 8.089 TL’den -10.089 TL

• SSK (2000 öncesi) - 11.367 TL’den - 14.178 TL

• SSK (2000 sonrası) - 7.047’den - 8.789 TL

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ TEMMUZ 2024 MAAŞLARI

• En düşük memur emekli maaşı - 14.740 TL -17.586 TL

• En düşük memur maaşı: 32.860 TL’den - 39.205 TL

• Bekar memur: 30.372 TL’den – 36.236 TL

ZAMLI MEMUR MAAŞI (OCAK 2024 YÜZDE 49,25 - TEMMUZ 2024 YÜZDE 19,31)

• ŞUBE MÜDÜRÜ (Üni. Mezunu) 1/4 - 48.414 TL – 57.762

• MEMUR (Üni. Mezunu) 9/1 - 34.217 TL – 40.824

• UZMAN ÖĞRETMEN 1/4 - 44.066 TL – 52.575

• ÖĞRETMEN 1/4 - 39.763 TL – 47.441

• BAŞKOMİSER 1/3 - 48.675 TL – 58.074

• POLİS MEMURU 8/1 - 44.047 TL – 52.552

• UZMAN DOKTOR 1/4 - 55.464 TL – 66.174

• HEMŞİRE- (Üni. Mezunu) 5/1 - 39.444 TL – 47.060

• MÜHENDİS 1/4 - 49.415 TL – 58.957

• TEKNİSYEN- (Lise Mezunu) 11/1 - 35.111 TL – 41.890

• PROFESÖR 1/4 - 71.806 TL – 85.671

• ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 - 47.387 TL – 56.537

• VAİZ 1/4 - 41.205 TL – 49.161

• AVUKAT 1/4 - 47.087 TL – 56.179

MEMUR EMEKLİ MAAŞI (OCAK 2024 YÜZDE 49,25 - TEMMUZ 2024 YÜZDE 19,31)

• MÜSTEŞAR 1/1 53.597 TL – 63.946

• GENEL MÜDÜR 1/1 47.438 TL – 56.598

• ŞUBE MÜDÜRÜ (LİSANS) 1/4 18.616 TL – 22.210

• MEMUR (LİSANS) 4/1 14.574 TL – 17.388

• ÖĞRETMEN 1/4 22.076 TL – 26.338

• KAYMAKAM 1. SINIF 1/4 - 31.254 TL – 37.289

• BAŞKOMİSER 1/4 22.076 TL – 26.338

• POLİS MEMURU 1/4 22.076 TL – 26.338

• HEMŞİRE (LİSANS) 1/4 22.076 TL – 26.338

• MÜHENDİS 1/4 22.104 TL – 26.372

• TEKNİSYEN (LİSE) 1/4 15.870 TL – 18.934

• PRATİSYEN HEKİM 1/4 32.626 TL – 38.926







