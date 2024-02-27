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Emekli zammı yetersiz kalınca destek azaldı! Anketler 65 yaş üstünü işaret etti, AK Parti’de formül arayışı: ‘Bazı sıkıntılarımız olduğunu görüyoruz…’

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
27.02.2024 09:01
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Emekli maaşı zammı SSK ve Bağ-Kur için yüzde 11,68’lik zam ile yüzde 49,25’e tamamlanmış, en düşük emekli maaşı 10 bin TL olmuştu. Ancak yetersiz kalan emekli zammı için seçim öncesi Ankara’da hareketlilik arttı. AK Partili isimler gittikleri bölgelerde emeklilerin sitemleriyle karşılaşınca parti içinde toplantı trafiğinin başladığı öğrenildi. 65 yaş üstü seçmenin verdiği desteğin düşmeye başladığının tespit edildiği ve yeni formüller arandığı dile getiriliyor.

Emekli zammı yetersiz kalınca destek azaldı! Anketler 65 yaş üstünü işaret etti, AK Parti’de formül arayışı: ‘Bazı sıkıntılarımız olduğunu görüyoruz…’

AK Parti kurmayları gittikleri bölgelerde emeklilerin sitemleriyle karşılaşınca bunu genel merkeze aktardı. Yapılan analizlerde, 65 yaş üstü seçmenin verdiği desteğin düşmeye başladığı tespit edildi. Kurmaylar “Emeklilerin gönlünü almak için yeni adımlar atmalıyız” diye görüş belirttirken, seçenekler masaya yatırıldı.
Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre, toplantılarda şu değerlendirme yapıldı:

Meclis’in tatil öncesi son mesaisi emekli bayram ikramiyesi! Meclis’in tatil öncesi son mesaisi emekli bayram ikramiyesi!

AK Parti’nin seçmen tabanında 65 yaş üstü önemli bir yer tutuyordu. Ama özellikle büyükşehirlerde, ekonomik problemlerin etkisiyle bu seçmen uzaklaşmaya başladı. Bu kitle bize oy vermek istemiyor, fakat başka partiye de gitmiyor. Muhalefetten zaten umudu kesmişler, bir bölümü sandığa gitmeye soğuk bakıyor...

TÜRK LİRASI (313)

ARTIŞLAR YETERLİ OLMADI

En düşük emekli aylığının 10 bin liraya çıkarılması, Cumhuriyetin 100’üncü yılı sebebiyle emeklilere verilen 5 bin lira ikramiye, yine bayramlarda ödenen ikramiyenin 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarılmasının yeterli olmayacağını savunan kurmaylar, buna rağmen uygulanan ekonomik programa bağlı kalınmasının zorunlu hâle geldiğini dile getiriyor.

TÜRK LİRASI (374)

BÜTÜN ŞARTLAR ZORLANDI

Bayram ikramiyelerinin 5 bin lira olması konusunda bütün seçeneklerin masaya yatırılmasına rağmen, bütçe imkânlarının bunu mümkün kılmadığını hatırlatan parti kaynakları, ikramiye 3 bin liraya çıkarılırken bile şartların zorlandığını kaydetti.

TÜRK LİRASI (399)

Cumhurbaşkanı tarafından 2024 yılının ‘Emekliler Yılı’ ilan edilmesinin ve belli bir program dâhilinde emeklilere yönelik yeni sosyal projelerin uygulamaya alınmasının beklendiğini ifade eden AK Parti kurmayları “Yerel seçimlerde bizi en çok zorlayacak kesim emekliler olacak. Bunu anketlerde de görüyoruz. Anadolu’da daha rahatız. Fakat büyükşehirlerde 65 yaş üstü seçmen konusunda bazı sıkıntılarımız olduğunu görüyoruz” tespitini yaptı.


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