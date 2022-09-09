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Emekliler dikkat! SGK harekete geçti, uzmanlar uyarıyor: Emekliliğinizi yakmayın

09.09.2022 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SGK'dan milyonlarca kişiyi ilgilendiren karar geldi. SGK, çalışmadığı halde emekli olup, sosyal güvenlik haklarından yararlanmak isteyen kişiler için harekete geçti. Bu durumun ortaya çıkması durumunda emeklinin primleri iptal olacak, emekli aylığı iptal edilecek, sigortalılık süresi geçersiz sayılacak. Öte yandan ödenen maaşlar faiziyle birlikte geri talep edilecek.

Emekliler dikkat! SGK harekete geçti, uzmanlar uyarıyor: Emekliliğinizi yakmayın

SGK'dan flaş karar geldi. Bir yerde çalışmadığı halde sahte sigorta yaptıran kişiler durumun tespit edilmesi halinde emekli maaşı kesilecek, ödenen maaşların faiziyle geri alınması gibi ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalacak.

Bazı kişiler yasal olmayan yollara başvurarak emekliliğin tadını çıkarıyor. Ancak sosyal güvenlik uzmanları bu konuda vatandaşları uyarıyor, "Emekliliğinizi yakmayın" diyor. CNN TÜRK muhabiri Emel Telli, detayları Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya ile konuştu. İşte ayrıntılar...

emekli-maas

500 BİNE YAKIN SAHTE SİGORTA TESPİTİ YAPILDI

Ve süreç böyle başlıyor. Çalışmadığı halde sosyal güvenlik haklarından yararlanmak istiyor. Yasal olmayan yollara başvurarak emekli oluyor. Konuyu CNN TÜRK'e değerlendiren Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya, Yurtdışında olan vatandaşlarımızın Türkiye'de emekli olabilmeleri için yakınlarının bulduğu işyerlerinde, kasapta, manavda, fırında 1 hafta, 10 gün veya 1 ay sigortalı olarak gösterip belli şartları da yerine getirdiklerinde yurtdışı borçlanmasıyla emekli oluyorlar" dedi.

"ÖDENEN MAAŞLAR FAİZLE GERİ ALINIYOR"

Hikayeler farklı ancak oyunlar aynı. Bazı vatandaşlar "sahte sigortalılığa" girerek emekliliklerinin tadını çıkartıyor. Ama Sosyal Güvenlik Kurumu tek tek tespit yapıyor. Örneğin 5 yılda 500 bine yakın sahte sigorta üzerinden emekli olan vatandaş köşeye sıkıştı. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya, "Gerçekten o iş yerinde fiili olarak çalışmadığı tespit edildiği an 10 yıllık sigortalılığı yani emekliliği iptal ediliyor. Bu durumda ödenen maaşlar faiziyle geri alınıyor. Hem sigortalı kişi hem işveren hakkında işlem başlatılıyor. Ödenmiş olan maaş, yasal faizi ve gecikme faiziyle birlikte emekli olan kişiden talep ediliyor" diye konuştu.

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