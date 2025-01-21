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Emekliler için '24 bin TL'lik' yeni düzenleme! Çalışmalar başladı, tarih belli

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
21.01.2025 12:50
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Emekli maaşlarına zam gelmesiyle beraber milyonlarca emekli bankaların verdiği promosyon tutarlarını araştırırken bankalar arasındaki rekabet de kızıştı. Bankalar emekli promosyonu için farklı tutarlar sunarken kamu bankaları ise yeni bir çalışma için harekete geçti. Buna göre 2025 için tavan promosyon tutarının 2 kat artarak 24 bin TL'ye kadar çıkması bekleniyor. Bu durumda en düşük promosyon miktarının da 10 bin TL olması beklentiler arasında.

Emekliler için '24 bin TL'lik' yeni düzenleme! Çalışmalar başladı, tarih belli

Milyonlarca emeklinin maaşında artış yaşanırken en düşük emekli maaşı da 14 bin 459 TL'ye yükseldi. Emekli maaş zammı bankaları da harekete geçirdi, promosyon tutarları konusunda adeta bir yarış başladı. Bazı özel bankalarda ek ödemelerle beraber promosyon 21 bin TL'ye çıkarken bir yandan da gözler kamu bankalarına çevrildi. Kamu bankalarının önemli bir adım için hazırlık yaptığı öğrenildi.

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Sabah'tan Merve Bilkay'ın haberine göre; geçen sene 31 Mart seçimleri öncesi SGK, 19 bankayla yaptığı protokolle emekli promosyonlarını güncellemişti. Fakat hem yüksek enflasyon hem de emekli maaşı artışı, bankaların promosyon kampanyalarını tekrar gözden geçirmesine yol açtı.

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ANLAŞMA MART'TA YAPILACAK

Son olarak; martta yapılacak anlaşma kapsamında kamu ve özel bankaların promosyon kampanyalarındaki tavan ödeme miktarlarının artırılması bekleniyor.

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TAVAN RAKAM 24 BİN TL'YE ÇIKARILACAK

Mevcut tavan promosyon 12 bin TL'yken düzenleme sonrası 2025 tavan promosyon tutarının 2 kat artıp 24 bin TL'ye çıkması beklentiler arasında. Bu durumda en düşük promosyon miktarının ise 10 bin TL olması bekleniyor.

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