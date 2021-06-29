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Emekliler için çarpıcı talepler: İkramiye artışı asgari ücretle değişsin, en düşük emekli maaşı asgari ücret olsun

29.06.2021 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine yükseltilmesi gerektiğini söyledi. Öte yandan Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Satılmış Çalışkan'da emekli bayram ikramiyelerinin asgari ücret artışına endekslenmesi gerektiğini söyledi.

Emekliler için çarpıcı talepler: İkramiye artışı asgari ücretle değişsin, en düşük emekli maaşı asgari ücret olsun

Ergün, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün emekli olduğu gün olan 30 Haziran'ın hem bir anma hem de emeklilerin sorun ve taleplerinin gündeme getirildiği Emekliler Günü olarak kutlandığını belirtti.

Emeklilerin geçmişte işçi, memur, çiftçi ve esnaf olarak ülke için fedakarca ter akıttığını ve akıtmaya da devam ettiğini vurgulayan Ergün, emeklilerin ülkenin büyümesi kalkınması ve refah seviyesinin artmasında emeği bulunan başlıca kesim olduğunu dile getirdi.

13 milyon civarında emekli ve hak sahibinin ülke nüfusunun önemli bir bölümünü oluşturduğuna dikkati çeken Ergün şöyle konuştu;

"TÜED olarak tüm emekli ve hak sahiplerimizin hak ve menfaatlerini koruyup geliştirmek için büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Bu çalışmalarımız neticesinde bayram ikramiyesi, banka promosyonu, düşük emekli aylıklarının yükseltilmesinin de aralarında olduğu birçok talebimiz karşılık buldu. Bu uygulamalarda emeği geçenlere teşekkür ediyoruz."

"MİLLİ GELİR ARTIŞINDAN EMEKLİLERE PAY VERİLMELİ"

Ergün karşılanan taleplerine rağmen milyonlarca emeklinin hala çözüm bekleyen sorunlarının bulunduğunu ifade etti. Kazım Ergün emeklilerin temel taleplerinin gelirlerinin artması yönünde olduğunu söyledi.

Mutlu ve refah içerisinde bir yaşam sürmenin tüm emeklilerin en doğal hakkı olduğunu belirten Ergün şunları kaydetti;

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"Ülkemizin büyüyüp kalkınıp bugünlere gelmesinde alın teri bulunan emeklilere ne kadar imkan ve hak verilse yeridir. Emeklilere insanca yaşamaya yetecek bir aylığın ödenmesi, sosyal devlet olmanın da bir gereğidir. Emekli aylıklarında eşitliğin sağlanması için intibak yapılmalı, en düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesine yükseltilmeli, aylıklara yapılan yüzdeli zamlar aylığı düşük olanların aleyhine bir uygulamaya dönüştüğü için seyyanen zamlar yapılmalı ve milli gelir artışından emeklilere pay verilmeli."

30 HAZİRAN EMEKLİLER GÜNÜ

Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Satılmış Çalışkan, 30 Haziran Emekliler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, söz konusu gün kapsamındaki etkinliklere, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı olan Anıtkabir'e yarın gerçekleştirecekleri ziyaretle başlayacaklarını söyledi.

Çalışkan, emeklilerin yıllarca çalışarak prim ödediğini ve ülkenin gelişip kalkınmasına büyük katkı yaptığını belirterek, emeklilere ekonomik ve sosyal olanaklar sunmanın, hak ettikleri onurlu yaşamı sağlamanın iktidarların en önemli görevi olduğunu dile getirdi.

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Emeklilerin mağduriyetler yaşadığını savunan Çalışkan, emeklilere sendikalaşma hakkının verilmediğini belirtti.

Emekli maaşındaki artışların, enflasyon rakamlarına göre yapıldığını işaret eden Çalışkan, "Halbuki biz çarşı pazar fiyatlarına yetişemiyoruz. Artışlar, temel ihtiyaca göre değil talimatlara göre değerlendirilmekte. Bayram ikramiyelerine üç yılın sonunda yapılan artış, yeterli değildir. İlerisi için bir artış ibaresi belirtilmemiştir. Talebimiz, bunun asgari ücret artışına endekslenmesidir." diye konuştu.

"3600 EK GÖSTERGE VE EYT'LERİN SORUNLARI BİR AN ÖNCE ÇÖZÜLMELİ"

Çalışkan, emeklilerin taleplerine ilişkin açıklamasına şöyle devam etti;

"Tüm emekliyi kapsayan hizmet ve prime dayalı standart birliği yasası çıkarılmalı, yasada yaşa değil hizmete bakılmalıdır. 2000'den önce uygulanan katsayı ve gösterge sisteminin getirilmesinin adaletli olacağı kanısındayız. Yıllardır ertelenen memurların 3600 ek göstergesi ve emeklilikte yaşa takılanların (EYT) sorunları bir an önce çözülmelidir. Sosyal güvenlikteki huzursuzluk, adaletsizlik tüm milleti, halkı etkiler. Bir an önce sosyal güvenlikte emeklilik yasalarının güncellenmesi gerekmektedir. Her kesim milli gelirden az çok pay alırken 2000 yılından itibaren emeklilere milli gelirden pay verilmemektedir. Biz emekliler olarak haklarımızı seçimlerde oy verdiğimiz, oylarımızla iktidar yaptığımız değerli siyasilerimizden istiyoruz. Bize karşı sorumlu olan sizlersiniz. Bizler tüm görev ve sorumluluklarımızı yerine getirerek emekli olduk."

"EMEKLİLERDEN SAĞLIKTA KATKI PAYI ALINMAMALI"

Emekliliğin lütuf değil bir hak olduğunu vurgulayan Satışmış, kimseye muhtaç olmadan yaşamlarını sürdürebilecekleri emekli aylığı istediklerini söyledi.

Sağlıkta emeklilerden katkı payı alınmamasına ilişkin taleplerinin de bulunduğunu belirten Çalışkan, devletin, özel emeklilik primine yüzde 25 katkı yaparken emekliden katkı payı almasının sosyal devlet anlayışıyla bağdaşmayacağını ifade etti.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı
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