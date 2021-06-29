FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Normalleşme süreci satışları artırdı! Pastırmacılar yeni karardan memnun

Normalleşme süreci satışları artırdı! Pastırmacılar yeni karardan memnun

29.06.2021 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1 Haziran’da başlayan yeni normalleşmenin ardından vatandaşların dışarı çıkmaya başlaması ile pastırma ve sucuk satışlarının yüzde 20 arttığını söyleyen Pastırmacı Yasin Güzel, "Kısıtlamaların kalkması, satışları yüzde 20 artırdı" dedi.

Normalleşme süreci satışları artırdı! Pastırmacılar yeni karardan memnun

Pastırmasıyla meşhur Kayseri’de, normalleşme süreciyle beraber pastırma satışları arttı. Gurbetçi sezonunun da gelmesiyle satışlardan mutlu olan pastırmacı esnafı, 1 Temmuz’dan itibaren satışların daha da artacağını kaydetti.

Gurbetçilerin gelmesinden sonra satışların artacağından umutlu olduklarını söyleyen pastırmacı Yasin Güzel, “Yeni normalleşme döneminin satışlarımıza çok büyük diyebileceğimiz katkısı olmadı ama yine de kısıtlamalarda yapamadığımız işi kısıtlamalar kalkınca daha çok yapmaya başladık. İnsanların dışarıda gezme oranı artınca, alışveriş yapma oranı da artıyor haliyle. Şu anda kısıtlamaların kalkması da işlerimize yüzde 20 gibi bir katkı sağladı. Yabancı turistlerimizin gelmesine 1-2 haftalık bir süreç var ama emekli olan ve yurt dışında yaşayan gurbetçilerimiz gelmeye başladı. Diğer gurbetçilerimizin de gelmesi ile iş oranlarımızın çok daha farklı olmasını umut ediyoruz esnaf olarak ve bekliyoruz” dedi.

411741d6-ee25-4284-a523-e28926c311e8

PASTIRMA FİYATI 190 LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

Yasin Güzel, fiyatlarda şimdilik bir artış olmadığını, yakın zamanda bir değişiklik beklediklerini söyleyerek, “Pastırma ve sucuk fiyatlarımızda şu anda bir değişiklik yok. Bundan 3-4 ay öncesi ile fiyatlar aynı hemen hemen ama şu anda ete çok afaki zamlar gelmeye başladı. Zannedersem 1-2 hafta içerisinde bir fiyat oynaması olacak. Et sucuklarımız 60 TL’den başlıyor, yağ oranına göre 100 TL’ye kadar değişiklik gösteriyor. Pastırma fiyatlarımız da 130 TL’den başlıyor 190 TL’ye kadar çeşitlilik gösterebiliyor. Kahvaltıda pastırma ve sucuk yemek bir kültürdür.

Bizler de kültürümüzü kaybetmeyelim. 1-2 kilo alınmasına gerek yok, yarım kilo 250 gram alınsın ama sofrada pastırma ve sucuk eksik olmasın. Özellikle de Kayseri halkının sabah kahvaltısında pastırma ve sucuğu evinde bulunmalı. Gelir düzeyine göre alsınlar ama bu kültürü kaybetmesinler” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Kiralık daire talebinde patlamaKiralık daire talebinde patlama


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'nin en büyüklerinden biriydi! SatılıyorTürkiye'nin en büyüklerinden biriydi! Satılıyor
ABD'de filmleri aratmayan olay: Alzheimer hastası adam 12 yıllık eşine tekrar aşık oldu!ABD'de filmleri aratmayan olay: Alzheimer hastası adam 12 yıllık eşine tekrar aşık oldu!
Narenciyenin kabusu "Akdeniz meyve sineği" geri döndüNarenciyenin kabusu "Akdeniz meyve sineği" geri döndü
Anahtar Kelimeler:
normalleşme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sinovac aşısı olanlar dikkat! '"Acil" üçüncü doz çağrısı

Sinovac aşısı olanlar dikkat! '"Acil" üçüncü doz çağrısı

Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu evlendi! Düğün dansları olay oldu

Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu evlendi! Düğün dansları olay oldu

Bakan Bilgin'den SGK prim borcu açıklaması!

Bakan Bilgin'den SGK prim borcu açıklaması!

Almanya'dan dev kripto para borsasına onay çıktı

Almanya'dan dev kripto para borsasına onay çıktı

Kiralık daire talebinde patlama

Kiralık daire talebinde patlama

Eşek sütünün litresi 100 lira!

Eşek sütünün litresi 100 lira!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

ÖTV kararı Resmi Gazete'de! Sigara ve alkollü içkiler de dahil

ÖTV kararı Resmi Gazete'de! Sigara ve alkollü içkiler de dahil

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Birçok kişi nefes alacak! Yüzde 50'si siliniyor

Birçok kişi nefes alacak! Yüzde 50'si siliniyor

İş arayanlara müjde! On binlerce işçi aranıyor…

İş arayanlara müjde! On binlerce işçi aranıyor…

Dünyanın en mutlu ülkesi işçi arıyor

Dünyanın en mutlu ülkesi işçi arıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.