Emekliler için 'En fazla bir ay içinde...' diyerek açıkladı! Merakla beklenen banka promosyonunda artış tahmini

Milyonlarca emekli, emekli maaş zamlarının belli olmasının ardından banka emekli promosyonlarını takip etmeye başladı. Emekli maaşlarına yapılan artışın ardından bankalar emeklilere özel promosyon kampanyalarını yineledi. Birçok banka maaşlarını kendi bünyesine taşıyan emeklilere 20 bin lirayı aşkın nakit promosyon fırsatları sunuyor. Bankalar düşük faizli kredi, ücretsiz havale EFT işlemleri ve avantajlı faiz oranları gibi ek fırsatlar da sağlıyor. Promosyon miktarı ise alınan emekli maaşına göre değişiyor. Peki, emekli banka promosyonları yükselecek mi? İşte detaylar...

"YÜZDE 100'ÜN ÜZERİNDE ARTMASI BEKLENİYOR"

CNN Türk'teki habere göre, SGK Uzmanı Murat Bal şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle geçen sene kamu bankalarının açıklamış olduğu 8 ila 12 bin liralık emekli promosyonları o dönemde özel bankaları da bir rekabet içine sokmuştu. Bu konuyla alakalı olarak kamu bankalarından bir emekli promosyon rakamı bekleniyor. Bu rakamların özellikle yüzde 100'ün üzerinde artması bekleniyor.

"ÖZEL BANKALARDA REKABET YARIŞI KIZIŞACAK"

Bugün itibarıyla 8 ile 12 bin lira arasında değişen kamu bankaları emekli promosyon rakamlarının 15 - 20 bin liralar, 25 bin liralar seviyesine çıkmasını bekliyoruz. Bu rakama çıktıktan itibaren de özel bankalarda da bir rekabet yarışı da kızışacak.

"EN FAZLA BİR AY İÇİNDE BU RAKAM NETLEŞECEK"

O sebeple vatandaşlarımızın emekli promosyonlarını değiştirmek veyahut da zamanı gelen vatandaşlarımızın emekli promosyonlarında yeni bankalarını seçmek için biraz daha sabretmeleri gerekiyor. Bu sabır ekonomi koordinasyon kurulunun açıklayacağı rakamdan sonrasına kalacak. En fazla bir ay içinde bu rakam netleşecek"