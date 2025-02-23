FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Emekliler için 'En fazla bir ay içinde...' diyerek açıkladı! Merakla beklenen banka promosyonunda artış tahmini

Emekliler için 'En fazla bir ay içinde...' diyerek açıkladı! Merakla beklenen banka promosyonunda artış tahmini

Hande Dağ Hande Dağ Mynet Finans Kategori Şefi
23.02.2025 14:17
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emeklinin gözü kulağı banka promosyonlarında. Emekli maaş zamların sonrasında bankaların sunduğu emekli promosyonu dikkatle takip edilirken uzmanlar artış için tahminde bulundu. SGK Uzmanı Murat Bal, emeklilerin biraz daha sabretmesi gerektiğine dikkat çekerken rakamda beklenen artışa vurgu yaptı. Peki, emekli promosyon ücretleri ne kadar artacak? İşte detaylar...

Emekliler için 'En fazla bir ay içinde...' diyerek açıkladı! Merakla beklenen banka promosyonunda artış tahmini

Milyonlarca emekli, emekli maaş zamlarının belli olmasının ardından banka emekli promosyonlarını takip etmeye başladı. Emekli maaşlarına yapılan artışın ardından bankalar emeklilere özel promosyon kampanyalarını yineledi. Birçok banka maaşlarını kendi bünyesine taşıyan emeklilere 20 bin lirayı aşkın nakit promosyon fırsatları sunuyor. Bankalar düşük faizli kredi, ücretsiz havale EFT işlemleri ve avantajlı faiz oranları gibi ek fırsatlar da sağlıyor. Promosyon miktarı ise alınan emekli maaşına göre değişiyor. Peki, emekli banka promosyonları yükselecek mi? İşte detaylar...

iStock-1193187597

"YÜZDE 100'ÜN ÜZERİNDE ARTMASI BEKLENİYOR"

CNN Türk'teki habere göre, SGK Uzmanı Murat Bal şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle geçen sene kamu bankalarının açıklamış olduğu 8 ila 12 bin liralık emekli promosyonları o dönemde özel bankaları da bir rekabet içine sokmuştu. Bu konuyla alakalı olarak kamu bankalarından bir emekli promosyon rakamı bekleniyor. Bu rakamların özellikle yüzde 100'ün üzerinde artması bekleniyor.

iStock-1449572939

"ÖZEL BANKALARDA REKABET YARIŞI KIZIŞACAK"

Bugün itibarıyla 8 ile 12 bin lira arasında değişen kamu bankaları emekli promosyon rakamlarının 15 - 20 bin liralar, 25 bin liralar seviyesine çıkmasını bekliyoruz. Bu rakama çıktıktan itibaren de özel bankalarda da bir rekabet yarışı da kızışacak.

e1

"EN FAZLA BİR AY İÇİNDE BU RAKAM NETLEŞECEK"

O sebeple vatandaşlarımızın emekli promosyonlarını değiştirmek veyahut da zamanı gelen vatandaşlarımızın emekli promosyonlarında yeni bankalarını seçmek için biraz daha sabretmeleri gerekiyor. Bu sabır ekonomi koordinasyon kurulunun açıklayacağı rakamdan sonrasına kalacak. En fazla bir ay içinde bu rakam netleşecek"

Canlı Borsa
Türkiye'de cepten ilk "alo"nun üzerinden 31 yıl geçti! Gözler 5G'deTürkiye'de cepten ilk "alo"nun üzerinden 31 yıl geçti! Gözler 5G'de
'Ek gelir olsun' diye kiralayıp başladı! İşçilikten patronluğa geçti'Ek gelir olsun' diye kiralayıp başladı! İşçilikten patronluğa geçti
Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı banka promosyonları emekli promosyon ödemeleri Emekli promosyonu Emekli promosyon ücretleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'de iki vekile yeni görev! Gökçek oranın başına geçecek

AK Parti'de iki vekile yeni görev! Gökçek oranın başına geçecek

Rozetlerini bizzat Erdoğan taktı! 3 vekil AK Parti'ye katıldı

Rozetlerini bizzat Erdoğan taktı! 3 vekil AK Parti'ye katıldı

Türkiye'de rekor kırdı! Avrupa'da fiyatı arttı, satışına kısıtlama geldi...

Türkiye'de rekor kırdı! Avrupa'da fiyatı arttı, satışına kısıtlama geldi...

'Ek gelir olsun' diye kiralayıp başladı! İşçilikten patronluğa geçti

'Ek gelir olsun' diye kiralayıp başladı! İşçilikten patronluğa geçti

Altındaki yükseliş için 'Hazır olun' diyerek uyardı 'Sert düşüşler...'

Altındaki yükseliş için 'Hazır olun' diyerek uyardı 'Sert düşüşler...'

36 yıl boyunca mesaisine 1 saat erken başladı! Emekli olmaya hazırlanırken...

36 yıl boyunca mesaisine 1 saat erken başladı! Emekli olmaya hazırlanırken...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Parasını sonuna kadar hak eden Levis jeanler indirimde

Parasını sonuna kadar hak eden Levis jeanler indirimde

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Tarzınızı yükseltecek Wrangler'da indirim başladı

Tarzınızı yükseltecek Wrangler'da indirim başladı

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.