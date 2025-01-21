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Emekliler yapılacak yeni zammı bekliyor! Net rakam verdi 'Daha yüksek de olabilir'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
21.01.2025 10:11
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Milyonlarca emekli, emekli maaş zamlarının belli olmasının ardından yeni zamlı maaşlarının hesaplarına yatacağı tarihe kilitlendi. Emekliler için bir diğer önemli gündem ise emekli bayram ikramiyeleri. Emekli bayram ikramiyesi geçen yıl 3 bin TL'ye çıkarılmıştı. Bu sene o rakamın da artırılması beklentiler arasında. Ekonomi Gazetecisi Faruk Erdem canlı yayında emekli ikramiye zammı ile ilgili rakam verdi. Erdem "Daha yüksek de olabilir" ifadelerini kullandı.

Emekliler yapılacak yeni zammı bekliyor! Net rakam verdi 'Daha yüksek de olabilir'

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Emekli maaşlarının belli olmasıyla beraber emeklilerin gözü kulağı zamlı maaşlarının hesaplara yatırılacağı tarihe çevrildi. Bir yandan da Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla beraber emekli bayram ikramiyesi tutarının ne kadar olacağı araştırılıyor. Ekonomi Gazetecisi Faruk Erdem, emeklilerin yanıt aradığı sorularla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Peki, emekli ikramiye zammı olacak mı? Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri ne? İşte detaylar...

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EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ

A Para canlı yayınında konuşan Faruk Erdem şu ifadeleri kullandı:

"1-5 Ocak'ta memur emeklileri maaşlarını aldılar, ay içinde yani ayın sonuna doğru onların 11.54 artırılmış enflasyon artış farkları da hesaplarına yatırılacak. 17 ile 26 Ocak arasında SSK emeklileri zamlı maaşlarını alıyorlar zaten. 25-28 Ocak'ta Bağkur emeklilerine yine zamlı maaşları yatırılacak. Sadece taban maaş altında kalanlara fark yatırılacak.

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EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Bu arada tabii bayram yaklaşıyor, ikramiye meselesi de var. İkramiye ödeniyor dini bayramlarda emeklilere. O da 3 bin liraya çıkartılmıştı geçen sene, bu yıl onun da artırılması söz konusu. İşte bu 6 aylık enflasyon oranı yüzde 11.75 orada da uygulanırsa 4000 - 4500 lira civarında bir yeni emekli ikramiyesi ortaya çıkabilir. Tabii hükümet orada karar verecektir; 5 bin de olabilir, daha yüksek de olabilir. Onu bayramdan önce göreceğiz.

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EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ

Ama biz tarihlerini yazalım. 30 Mart'la 1 Nisan arası Ramazan Bayramı idrak edilecek. Bu ikramiyeler de bayramdan bir hafta önce ödeniyor. Dolayısıyla 24 - 28 Mart'ta ilk bayram ikramiyesi ödenecek, Ramazan Bayramı ikramiyesi. Daha sonra Haziran'da Kurban Bayramı olacak o da 6-9 Haziran arasında Kurban Bayramı, dolayısıyla onun da bir hafta öncesinde ikramiyeler ödenecek. Yani yılın ikinci ikramiyesi ödenmiş olacak. O da 2 ile 5 Haziran arasında da Kurban Bayramı ikramiyelerini emekliler almış olacaklar.

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Temmuz ayı gelecek tabii Haziran'dan sonra. Netice itibarıyla Temmuz ayında da yeni bir artış söz konusu. Aynı şekilde ocakta olduğu gibi 1 - 5 Temmuz'da memur emeklilerine maaş, ay içinde zam farkı, 3 Temmuz zam oranı belli olacak, enflasyon açıklanacak, orada acaba işte enflasyon artışı mı yapılır refah payı mı verilir, bunları göreceğiz. 15 Temmuz'da memurlara zamlı maaş ödenecek, 17-26 Temmuz'da SSK emeklisi zamlı maaşını alacak, 25-28 Temmuz Bağkur emeklilerine de zamlı maaş ödenecek.

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Bu yıl bir de hem kamu işçileri için hem de memurlar için toplu sözleşme yılı 2025 yılı. O yüzden biz Temmuz Ağustos'ta memurların toplu sözleşmelerini konuşacağız. Bugünlerde de kamu işçileri için toplu sözleşme konuşuluyor"

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Hissenet
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