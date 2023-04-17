Emeklilere bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL? 2023 SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandıklı emeklilere Ramazan Bayramı ikramiyesi ödeme tarihleri

Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Emeklilere bayram ikramiyesinin ne kadar olduğu ile ödeme tarihleri Ramazan Bayramı yaklaşırken internette araştırılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte, Emeklilere bayram ikramiyesinin ne kadar olduğu ile ödeme tarihleri...
Emeklilere Bayram ikramiyesi yapılan yüzde 82'lik zam ile 1.100 TL'den 2.000 TL'ye çıktı.
Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri merak konusu oldu. SSK emeklileri 14-16 Nisan tarihleri arasında, Bağ-Kur emeklileri 17-18 Nisan tarihlerinde, Emekli Sandığı'ndan aylık alanlar ise 19 Nisan tarihlerinde bayram ikramiyelerini alabiliyor.
Tahsis numarası son rakamı 9,7,5,3 yani ödeme günü ayın 17, 18, 19, 20 olanların 14 Nisan tarihinde,
Tahsis numarası son rakamı 1,8,6 yani ödeme günü ayın 21, 22, 23 olanların 15 Nisan tarihinde,
Tahsis numarası son rakamı 4,2,0 yani ödeme günü ayın 24, 25, 26 olanların 16 Nisan tarihinde,
Tahsis numarası son rakamı 9,7,5,3,1 yani ödeme günü ayın 25 ve 26 olanların 17 Nisan tarihinde,
Tahsis numarası son rakamı 8,6,4,2,0 yani ödeme günü ayın 27 ve 28 olanların 18 Nisan tarihinde ödenecek.
Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ise Ramazan Bayramı ikramiyeleri;
19 Nisan tarihinde ödenecek.
Tahsis numarası son rakamı 9,7,5,3,1 yani ödeme günü ayın 25 ve 26 olanların 17 Nisan tarihinde,
Tahsis numarası son rakamı 8,6,4,2,0 yani ödeme günü ayın 27 ve 28 olanların 18 Nisan tarihinde ödenecek.