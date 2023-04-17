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Emeklilere bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL? 2023 SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandıklı emeklilere Ramazan Bayramı ikramiyesi ödeme tarihleri

17.04.2023 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emeklilere bayram ikramiyesinin ne kadar olduğu ile ödeme tarihleri merak edildi. Bilindiği üzere, toplamda 15.6 emeklinin yararlanacağı ikramiyeler yapılan zam ile 1.100 TL'den 2.000 TL'ye yükselmişti. Ramazan Bayramı 21 Nisan Cuma günü başlayacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ödemelere ilişkin tarih verdi. Birçok kişi "Emeklilere bayram ikramiyesi ne kadar?" sorusunu araştırıyor. Peki 2023 SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandıklı emeklilere Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek?

Emeklilere bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL? 2023 SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandıklı emeklilere Ramazan Bayramı ikramiyesi ödeme tarihleri

Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Emeklilere bayram ikramiyesinin ne kadar olduğu ile ödeme tarihleri Ramazan Bayramı yaklaşırken internette araştırılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte, Emeklilere bayram ikramiyesinin ne kadar olduğu ile ödeme tarihleri...

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EMEKLİLERE BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Emeklilere Bayram ikramiyesi yapılan yüzde 82'lik zam ile 1.100 TL'den 2.000 TL'ye çıktı.

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EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ

Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri merak konusu oldu. SSK emeklileri 14-16 Nisan tarihleri arasında, Bağ-Kur emeklileri 17-18 Nisan tarihlerinde, Emekli Sandığı'ndan aylık alanlar ise 19 Nisan tarihlerinde bayram ikramiyelerini alabiliyor.

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SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ


Tahsis numarası son rakamı 9,7,5,3 yani ödeme günü ayın 17, 18, 19, 20 olanların 14 Nisan tarihinde,
Tahsis numarası son rakamı 1,8,6 yani ödeme günü ayın 21, 22, 23 olanların 15 Nisan tarihinde,
Tahsis numarası son rakamı 4,2,0 yani ödeme günü ayın 24, 25, 26 olanların 16 Nisan tarihinde,

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Tahsis numarası son rakamı 9,7,5,3,1 yani ödeme günü ayın 25 ve 26 olanların 17 Nisan tarihinde,
Tahsis numarası son rakamı 8,6,4,2,0 yani ödeme günü ayın 27 ve 28 olanların 18 Nisan tarihinde ödenecek.

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EMEKLİ SANDIĞI MAAŞ ÖDEME TARİHİ


Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ise Ramazan Bayramı ikramiyeleri;
19 Nisan tarihinde ödenecek.

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BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ


Tahsis numarası son rakamı 9,7,5,3,1 yani ödeme günü ayın 25 ve 26 olanların 17 Nisan tarihinde,
Tahsis numarası son rakamı 8,6,4,2,0 yani ödeme günü ayın 27 ve 28 olanların 18 Nisan tarihinde ödenecek.

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