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Emeklilere destek sözü! Mansur Yavaş yapacakları ödemeleri tek tek duyurdu…

17.01.2024 09:56 | Son Güncelleme:
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Emekli maaşlarına yapılacak olan zam oranının açıklamasının ardından dikkat çeken bir açıklama da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan geldi. Yavaş açıklamasında emeklilere verdikleri desteğe devam edeceklerini açıklayarak ödeme yapacakları miktarları tek tek açıkladı.

Emeklilere destek sözü! Mansur Yavaş yapacakları ödemeleri tek tek duyurdu…

Ankara’da yaşayan emekliler için önemli bir son dakika açıklaması da Mansur Yavaş’tan geldi. Ankara Büyükşehir Belediyesi emekliler ve vatandaşlara yaptığı sosyal yardımlar hakkındaki açıklamasında, Ankara’da yaşayan ve sosyal yardım alma şartlarını taşıyan 22 bin 567 emekli için bugüne kadar 5 bin lira destek ödemesi gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da emeklilere verdikleri desteğe devam edeceklerini duyurarak yapılacak aylık destek ödemesi miktarlarını duyurdu. Yavaş açıklamasında “Değerli emeklilerimiz, Sizi en çok ihtiyacınız olan dönemde yalnız bırakmayacağız. Açlık sınırının altında maaş alan ve sosyal yardım alma hakkı olan emeklilerimize verdiğimiz aylık 1000 TL desteği sürdüreceğiz. Ayrıca her ay 400 TL et desteği ve kış aylarında aylık 500 TL doğal gaz desteğiyle yanınızda olacağız” ifadelerini kullandı.

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Mansur Yavaş, belediye çalışanlarına da yeni yıl ile birlikte yüzde 70 zam yapılacağını da duyurmuştu.

EMEKLİLERE EK ZAM YÜZDE 5 OLARAK AÇIKLANDI

Dün yapılan Kabine toplantısı sonrasında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonlarca emeklinin dört gözle beklediği ek zammın yüzde 5 olduğunu açıklamış ve bundan böyle en düşük emekli maaşının 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıktığını duyurmuştu.

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