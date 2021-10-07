Emeklilere yüzde 4,23 zam! Ocak ayı alacakları için ipuçları gelmeye başladı

Emekli maaşlarına yapılan zamda 6 aylık enflasyon rakamları dikkate alınıyor. 2021 yılının ikinci zammının açıklanmasının ardından, gözler yeni yılda yapılacak zamma çevrildi. TÜİK temmuz, ağustos ve eylül ayı enflasyon rakamlarını açıklayınca, ocak ayında yapılacak zamların da ne olacağı aşağı yukarı belli oldu. Şu anda enflasyon 4,23 oranında çıktığından zam oranı da bu şekilde olacak. Geriye kalan 3 ay ise net zammı gösterecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 1695 TL

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından temmuz, ağustos ve eylül ayının enflasyon rakamları açıklandı. Açıklanan rakam göre memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı alacağı gözlenirken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammının yüzde 4,23 olacağını ortaya koydu. Buna göre ocak ayında yapılacak zam için 3 aylık enflasyon rakamlarına bakıldığında en düşük emekli aylığı 1695 TL’den hesaplandı.

EMEKLİLER İÇİN YENİ YIL ZAMLA BAŞLAYACAK

TÜİK’in açıkladığı rakama göre Tüketici Fiyat Endeksi yüzde 1,25 arttı. Bu rakama göre üç aylık enflasyon yüzde 4.23 çıktı. Bu da emeklilerin yüzde 4.23 oranında zam alacağı anlamına geliyor. Ekim, kasım ve aralık aylarında açıklanacak enflasyon rakamına göre bu zam oranı ya artacak ya da azalacak. Merkez Bankası tahminine göre 6 aylık enflasyon yüzde 5.21 olacak.

2000’DEN ÖNCE EMEKLİ OLANLARIN MAAŞI 2735 TL’YE YÜKSELECEK

Hesaplamalar yapılırken enflasyon rakamları dikkate alındığı gibi, vatandaşı hangi yılda emekli olduğu da önemli. Temmuz, ağustos ve eylül ayı enflasyon rakamlarına göre yüzde 4.23’lük bir artış olacak. Buna göre esnafın maaşı 2 bin 449 TL’ye yükselirken, çiftçilerin maaşı 1946 TL’ye çıkacak.

2000’den önce emekli olan SSK’lılar 2735 TL almaları beklenirken, 2000’den sonra emekli SSK’lıların maaşlarının 1626 TL’den 1695 TL’ye çıkması bekleniyor. Net rakamlar ise ekim-kasım ve aralık ayları enflasyon rakamlarının açıklanmasından sonra belli olacak. Zamlar ocak ayında hükümet tarafından açıklanacak.



