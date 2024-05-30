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Emeklilerin gözü bayram ikramiyeleri zammında! 'Meclis'e kanun teklifi verildi' dedi; SGK Uzmanı rakamı duyurdu: "15 bin lira olması öngörülüyor"

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
30.05.2024 09:35
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Ramazan Bayramı'nın ardından Kurban Bayramı'nda da emeklilere 3 bin lira emekli ikramiye ödenecek. Milyonlarca emeklinin beklentisi bayram öncesi ikramiye ödemelerinin artırılmasında. 5 bin TL rakamı kulislerde konuşulurken SGK Uzmanı yeni bir rakamı paylaştı.

Emeklilerin gözü bayram ikramiyeleri zammında! 'Meclis'e kanun teklifi verildi' dedi; SGK Uzmanı rakamı duyurdu: "15 bin lira olması öngörülüyor"

Kurban Bayramı öncesi emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri için gözler yapılacak açıklamalara çevrildi. İkramiyelerin ödeme takvimine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan, "Bayramdan önce vereceğiz, yakın zamanda takvim açıklanacak" açıklaması geldi. Enflasyon karşısında 3 bin TL'nin eridiğini belirten emekliler ikramiyede zam beklerken SGK Uzmanı da 15 bin lira rakamını gündeme getirdi.

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TGRT Haber'de konuşan İsa Karakaş, "3 bin liralık Kurban Bayramı ikramiyesini her seferinde yetersiz olduğu konusunda herkes hemfikir. Kurban Bayramı ikramiyesi ile ne zaman ortaya çıktı? İlk kez 2018 yılında çıktığında, Diyanet’in verilerine baktığımız zaman o zaman 850 TL’ye emekli kurban alabiliyordu. Ve hatta o zaman yüzde 15’de ceplerine kalıyordu.” dedi.

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"3 BİN LİRA İLE EMEKLİLER ÇAY, ŞEKER VE ÇİKOLATA DAHİ ALAMIYOR"

Karakaş şu ifadeleri kullandı.

"Şu an 3 bin lira ile emekliler çay, şeker ve çikolata dahi alamıyor. İkramiyenin artırılması elzemdir. Dolayısıyla bütün bu toplumsal sorunlara duyarlı olmak lazım. ‘Ekonomik kriz ve enflasyonla mücadele ediyoruz’ diyebilirsin ama yoksullaşmayı derinleştirmenin ve bütün bu yükü emeklilerin üzerine yüklemenin bir anlamı yok.”

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"KANUN TEKLİFİNDE EN AZ 15 BİN LİRA OLMASI ÖNGÖRÜLÜYOR"

Kurban Bayramı ikramiyesi ile ilgili Meclis’e bir kanun teklifinin verildiğini belirten SGK Başuzmanı İsa Karakaş, “Bu kanun teklifinde en az 15 bin lira olması öngörülüyor. 15 bin bile çok yüksek bir rakam değil. Ancak küçükbaş bir kurbanlık alınabilir. Kanun teklifini muhalefet verdi. İktidar da destekleyip en azından Kurban Bayramı’nda emeklilerimiz kurban kessin isteriz” ifadelerini kullandı.

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