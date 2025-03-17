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Emeklilerin gözü hesaplarda, kulağı Meclis'te! O tarihe dikkat... Sayılı günler kaldı

Hande Dağ Hande Dağ Mynet Finans Kategori Şefi
17.03.2025 09:10
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Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala gözler emekli ikramiyelerinde. Emekli bayram ikramiyesi 3 bin TL'den 4 bin TL'ye yükseltildi. Ancak ikramiyenin 4 bin liraya çıkarılması kararının Meclis'ten geçmesi gerekiyor. Bayram ikramiyesi ile doğum yardımına ilişkin düzenlemeleri de içeren Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin bu hafta TBMM Genel Kurulu'na gelmesi bekleniyor.

Emeklilerin gözü hesaplarda, kulağı Meclis'te! O tarihe dikkat... Sayılı günler kaldı

TBMM Genel Kurulu emekli bayram ikramiyesinin yükseltilmesi ile doğum yardımına ilişkin düzenlemeleri de içeren Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni ele alacak. Teklifle emekli bayram ikramiyesi 4 bin liraya yükseltilecek. Peki, emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? İşte bayram ikramiyesi ödeme tarihleri...

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DOĞUM YARDIMI GÖRÜŞÜLECEK

Karayolları Taşıma Kanunu'nda yapılacak değişiklikle, biletsiz yolcu taşıyanlar ile sözleşmesiz taşımacılık yapanlara 8 bin 500 liradan 85 bin liraya, yetki belgesi almadan acente ve taşıma işleri komisyonculuğu yapanlara 25 bin liradan 250 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak.

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Türk vatandaşlarına, 1 Ocak 2025 ve sonrasında canlı doğan çocukları için başvuru yapılması ve Türkiye'de ikamet ediyor olmaları şartıyla tek seferlik veya çocuk 5 yaşını tamamlayana kadar aylık olarak doğum yardımı yapılacak.

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Doğum yardımı yapılacak çocuk sayısı, her bir çocuk için yapılacak yardım miktarı Cumhurbaşkanınca belirlenecek.

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Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü personeline, Türkiye'deki sivil havalimanlarında gerçekleşen giden uçak trafiği sayısının memur aylık katsayısının yüzde 40'ı ile çarpımı sonucu bulunacak miktar "DHMİ performans primi" olarak ödenecek. Bu kapsamda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) personeline de ödeme yapılacak.

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EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

TGRT'de yer alan habere göre; Genel Kurul haftalık çalışmasına 18 Mart Salı günü başlayacak. Emekli bayram ikramiyesinin yükseltilmesi ile doğum yardımına ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi ele alınacak. Teklif yeni haftada Genel Kurul'dan geçerse ödemelerin 24 - 28 Mart tarihleri arasında yapılması bekleniyor.

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