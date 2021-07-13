Emeklilerin maaşları bugün ödenmeye başlıyor! SGK ve BAĞ-KUR en düşük emekli maaşı ne kadar oldu?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin yaptığı açıklamada; "Bayram ikramiyeleri SSK emeklilerimize 13-14 Temmuz’da, Emekli Sandığı kapsamında olan emeklilerimize 15 Temmuz’da, Bağ-Kur emeklilerimize de 16 Temmuz’da ödenecek." ifadelerini kullandı. Ödemeler bugün itibarıyla hesaplara yatmaya başlayacak.

EMEKLİYE VERİLEN TABAN MAAŞ NE KADAR?

Memurlara ve memur emeklisine temmuz itibarıyla yüzde 3’lük toplu sözleşme zammına ek olarak yüzde 5.45’lik (8.45-3=5.45) fark eklenecek.

Böylece farkla birlikte toplam zam yüzde 8.45 olacak. Bu zam da Ocak 2022’ye kadar geçerli. 3 bin 21 lira olan memur emeklisinin en düşük maaşı, haziran enflasyonuyla birlikte 3 bin 276 liraya yükseldi.

2021’in ilk 6 aylık enflasyonuna göre en düşük esnaf Bağkur emekli maaşı 1.763 liradan 1.912 liraya, en düşük tarım Bağkur emeklisi maaşı da 1.662 liradan 1.802 liraya çıktı. SSK’lılardan en yüksek maaşı, intibaktan yararlandıkları için 2000’den önce emekli olanlar alıyor. Buna göre; 2000’den önce emekli olan SSK’lının en düşük maaşı ise 2 bin 420 liradan 2 bin 624 liraya çıktı.

EMEKLİNİN İKRAMİYESİ 1100 LİRA

Maaşını 1-5 Temmuz’da çekmiş olan memur emeklileri, zam farkını 15 Temmuz’da alacak. Ayrıca aynı tarihte 1.100 lira bayram ikramiyesi de ödenecek.

SSK’lı emeklilerin zamlı temmuz maaşı ile bayram ikramiyeleri, maaş günü 17-18-19-20-21 Temmuz olanlara 13 Temmuz’da (bugün), maaş günü 22-23-24-25-26 Temmuz olanlara 14 Temmuz’da yatırılacak.

Bağkur emeklileri de maaş ve ikramiyelerini 16 Temmuz’da toplu olarak çekecek.

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EMEKLİ NÜFUSU BİR ÇOK ÜLKEDEN FAZLA

AA'da yer alan habere göre, Türkiye'de 5 milyon 964 bini SSK, 1 milyon 654 bini Bağ-Kur, 1 milyon 569 bini emekli sandığı statüsünde olmak üzere toplam 9 milyon 187 bin emekli bulunuyor. Emekliler bu rakamla ülke nüfusunun yüzde 11'ini oluşturuyor.

Ülkedeki emekli sayısı aralarında Avusturya, İsviçre, Bulgaristan, İsrail, Ürdün ve Libya'nın olduğu birçok ülkenin nüfusunu geçiyor.

Türkiye'de 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus, 2015'te 6 milyon 495 bin 239 kişi iken 5 yılda yüzde 22,5 artarak 2020'de 7 milyon 953 bin 555 kişi oldu. Nüfus yaşlandıkça emekli sayısında da artış kaydediliyor.



