Emeklilik, asgari ücret, tazminat: Erdursun tek tek sıraladı 'Öncekiler gibi olmayacak'

2027 yılı adım adım yaklaşırken emeklilik planı yapan pek çok kişi bu yıl da emeklilik dilekçesini Aralık 2026'da mı yoksa Ocak 2027'de mi vermenin daha avantajlı olacağını araştırmaya başladı. Uzman isimden vatandaşların merak ettiği konuyla ilgili kritik değerlendirmeler geldi.

"ÖNEMLİ BİR KIDEM TAZMİNATI FARKI YARATABİLİR"

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, Dünya Gazetesi'ndeki yazısında bu sorunun yanıtının sadece bağlanacak emekli aylığına bakarak vermenin doğru olmadığını vurguladı. Erdursun "Kıdem tazminatı tavanındaki artış, asgari ücrette beklenen yükseliş, çalışmaya devam edilmesi halinde elde edilecek ücret ve emeklilik sonrası gelir düzeyi birlikte değerlendirilmeli" dedi. Erdursun, özellikle uzun yıllardır aynı iş yerinde çalışan ve brüt ücreti kıdem tazminatı tavanının üzerinde bulunan kişiler açısından birkaç haftalık beklemenin, önemli bir kıdem tazminatı farkı yaratabileceğini aktardı.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR OLACAK?

2026'nın 2. yarısında, 1 Temmuz - 31 Aralık döneminde geçerli olan kıdem tazminatı tavanı 73.729,87 TL olarak esas alındığında, 2027'nın ilk yarısı için yaklaşık yüzde 7 oranında artış olacağını öngördüklerini belirten Erdursun, kıdem tazminatı tavanının, devlet memurlarının maaş katsayılarındaki değişime bağlı olarak yılda iki kez, ocak ve temmuz aylarında yeniden belirlendiğini hatırlattı.

Ocak 2027 döneminde memur maaş katsayılarındaki artışa bağlı olarak kıdem tazminatı tavanının yaklaşık yüzde 7 yükseleceğini öngördüklerini vurgulayan Erdursun, bu varsayımın gerçekleşmesi halinde mevcut 73.729,87 TL olan tavanın, yaklaşık 79 bin TL'ye çıkacağını aktardı. Erdursun "Böylece her bir tam çalışma yılı için ödenebilecek azami brüt kıdem tazminatı yaklaşık 5.270 TL artmış olacak" dedi.

Bu rakamın henüz kesinleşmiş bir tutar olmadığına vurgu yapan Erdursun, 2027 yılının ilk 6 ayında uygulanacak kıdem tazminatı tavanının memur maaş katsayılarına dair resmi düzenlemeler sonrasında netlik kazanacağını kaydetti.

10, 15 VE 20 YIL ÇALIŞANLAR NE KADAR FARK ALACAK?

Kıdem tazminatı tavanındaki artışın etkisinin, özellikle uzun hizmet süresi bulunan çalışanlarda daha belirgin hale geldiğine işaret eden Erdursun, brüt ücreti kıdem tazminatı tavanının üzerinde olan çalışanların, emeklilik sebebiyle işten ayrıldıklarında alabilecekleri kıdem tazminatını mevcut tavan ve yüzde 7 artış varsayımı üzerinden karşılaştırıldığında 20 yıllık kıdemi bulunan bir çalışan açısından yalnızca kıdem tazminatı tavanındaki yüzde 7’lik artışın, yaklaşık 105 bin TL’lik bir fark oluşturduğunu aktardı. Erdursun "Otuz yıllık kıdemi bulunan bir çalışan için ise bu fark 158 bin TL’ye yaklaşıyor" dedi.

Devamında Erdursun "Kıdem tazminatı, iş sözleşmesinin sona erdiği tarihteki son giydirilmiş brüt ücret üzerinden ve yürürlükteki kıdem tazminatı tavanı dikkate alınarak hesaplanıyor. Bu nedenle yalnızca emeklilik dilekçesinin verildiği tarih değil, iş sözleşmesinin fiilen hangi tarihte sona erdiği de önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRETTE YÜZDE 25 ARTIŞ İHTİMALİNDE KIDEM TAZMİNATI NASIL ETKİLENİR?

Yeni yılda asgari ücretin yaklaşık yüzde 25 oranında artırılacağını öngördüklerini belirten Erdursun, bu artışın ücretleri asgari ücret artışına paralel olarak güncellenen çalışanları da ilgilendirdiğini vurguladı.

"Kıdem tazminatına esas giydirilmiş brüt ücreti 40 bin TL olan bir çalışanın ücretinin yüzde 25 artırılarak 50 bin TL’ye yükseldiğini varsayalım" diyen Erdursun, "Bu çalışanın 20 yıllık kıdemi bulunuyorsa, 2026 yılında 800 bin TL olan brüt kıdem tazminatı, 2027 yılında aynı hizmet süresi üzerinden 1 milyon TL’ye ulaşabilecek. Böylece 200 bin TL’lik bir fark oluşacak" ifadelerini kullandı.

Ücret artışı kıdem tazminatı tavanını aştığında yasal tavan uygulandığına vurgu yapan Erdursun şu örneği verdi: "Brüt ücreti 90 bin TL olan bir çalışanın ücretinin 112.500 TL’ye yükselmesi, kıdem tazminatının da yüzde 25 artacağı anlamına gelmez. Bu çalışan için 2027 yılının ilk yarısında geçerli olacak yeni tavan esas alınır"

ARALIKTA MI OCAKTA MI EMEKLİ OLMAK AVANTAJLI?

Emeklilik tarihine dair emekli aylığının hangi yılda daha yüksek bağlanacağı konusu sık sık gündem oluyor. Erdursun, önceki yıllarda başvuru yılına göre aylık hesaplamalarında ortaya çıkan farklılıkların çalışanların kararlarını etkilediğini hatırlatıp "2026 yılından 2027 yılına geçişte geçmiş yıllarda yaşanan düzeyde bir emekli aylığı kaybı ortaya çıkacağını öngörmüyoruz. Bununla birlikte kesin değerlendirme için 2026 yılı enflasyon verilerinin, güncelleme katsayısının ve aylık hesaplama parametrelerinin netleşmesi gerekiyor" dedi.

Devamında Erdursun "20 yıllık kıdemi bulunan ve kıdem tazminatı tavanının üzerinde brüt ücret alan bir çalışanın Ocak 2027’de işten ayrılması halinde, yüzde 7’lik tavan artışı varsayımıyla yaklaşık 105 bin TL daha fazla brüt kıdem tazminatı alması mümkün olabilecek. Ancak bu avantaj emekli aylığındaki farklılıklar ve diğer mali sonuçlarla birlikte değerlendirilmeli" ifadelerini kullandı.

Emekli olduktan sonra çalışmaya devam edecek kişilerle tamamen çalışma hayatından ayrılacak kişilerin mali koşullarının aynı olmadığını da vurgulayan Erdursun, hâlihazırda kıdem tazminatı tavanının üzerinde ücretle çalışan bir kişinin emekli olduğunda alacağı aylığın, mevcut ücretinin oldukça altında kalabileceğini belirtti.

Erdursun şu uyarıyı yaptı: "Çalışan; mevcut ücretini bıraktığında emekli aylığıyla geçinip geçinemeyeceğini, yeniden çalışıp çalışamayacağını, ne kadar ücret elde edeceğini ve emekli aylığıyla çalışma gelirini birlikte alıp alamayacağını değerlendirmeli. Sigortalılık statüsü ve ilk sigortalılık tarihi bu noktada önem taşır. Emeklilik nedeniyle işten ayrılıp aynı iş yerinde yeniden çalışmaya başlayacak kişilerin kıdem tazminatı ve sonraki çalışma dönemine ilişkin hakları ayrıca değerlendirilmelidir"

UZUN SÜRE ÇALIŞANLARDA KIDEM TAZMİNATI FARKI

Erdursun "5 yıllık kıdemi bulunan bir çalışan için tavan artışından kaynaklanan fark yaklaşık 26 bin TL düzeyindeyken, 30 yıllık kıdemi bulunan bir çalışan için yaklaşık 158 bin TL’ye ulaşıyor" derken brüt ücreti tavanın altında kalan çalışanlar açısından belirleyici olanın ücret artışı; tavanın üzerinde olanlar açısından ise yeni kıdem tazminatı tavanı olduğunu kaydetti. Erdursun "Ücret artışının hesaba yansıması için iş sözleşmesinin sona erdiği tarihte geçerli olması gerekir" dedi.

EMEKLİLİK KARARI ÖNCESİ DİKKAT

Pek çok kişinin merak ettiği konuyla ilgili Erdursun "Her iki dönemde bağlanabilecek emekli aylıkları, işten ayrılma tarihine göre alınabilecek kıdem tazminatı, çalışmaya devam edilmesi halinde elde edilecek ücret, olası ücret artışları ve emeklilik sonrasındaki çalışma planı birlikte değerlendirilmelidir. Kıdem tazminatında elde edilecek 105 bin TL’lik ilave avantaj, her çalışan için tek başına Ocak ayında emekli olmayı daha doğru hale getirmeyebilir. Benzer şekilde emekli aylığındaki sınırlı bir farklılık da kıdem tazminatı farkının göz ardı edilmesini gerektirmez" uyarısında bulundu.

Erdursun, herkes için geçerli tek bir doğru emeklilik tarihi bulunmadığını da vurguladı.