Emeklilik başvurusu yapanlar dikkat! Yeni yıl itibarıyla tutarlar sil baştan olacak

Yaşı tamamladığı halde prim günlerini tamamlayamayanlar, borçlanma ile emekliliğine kavuşmak istiyor. Kadınlar doğum borçlanması ile erkekler ise askerlik borçlanması ile eksik primlerini tamamlıyor. Yeni yılda borçlanma tutarlarında değişikliğe gidilecek. Emeklilik başvurusu yapanların bu değişiklikleri ayrıntılarıyla incelemelerini tavsiye ederiz.

BORÇLANMADA TABAN VE TAVAN FİYAT ASGARİ ÜCRETE GÖRE DEĞİŞİYOR

Eksik prim günü olanlar emekli olmak için borçlanma yoluna gidiyor. Bu borçlanmaların taban ve tavan tutarları asgari ücrete göre belirleniyor. En düşük borçlanma tutarı, brüt asgari ücretin yüzde 32'si oluyor. Halen brüt asgari ücret 3 bin 577 lira olarak uygulanıyor. Buna göre; şu anda doğum ya da askerlik borçlanması yapanlar her gün için en az 38,16 lira ödüyor. 1 aylık borçlanma tutarı ise 1144 lira 80 kuruşun altında olamıyor. Tavandan ödemelerde ise tutar 7.5 katına çıkıyor.

YENİ YILLA BİRLİKTE FARK ARTACAK

Şu anki asgari ücrete göre 1 çocuk için 2 yıllık (24 ay) doğum borçlanması yapılırsa, en az 27 bin 475 lira ödeniyor. Yine bu yıl bitmeden askerlik borçlanması yapanlar 540 günlük (18 ay) borçlanma için en az 20 bin 606 lira veriyor. Örneğin; brüt asgari ücret yüzde 25 artışla 4 bin 471 lira 88 kuruşa (net yaklaşık 3 bin 532 lira) çıkarsa, aylık en düşük borçlanma tutarı bin 431 liraya, 2 yıllık doğum borçlanması 34 bin 344 liraya, 18 aylık askerlik borçlanması da 25 bin 758 liraya yükselecek. Doğum borçlanmasında 6 bin 868, askerlik borçlanmasında 5 bin 151 lira fark oluşacak.

ASGARİ ÜCRET TAHMİNLERİNE GÖRE BORÇLANMA MİKTARLAR

Brüt asgari ücret yüzde 30 artışla 4 bin 650 lira 75 kuruşa (net yaklaşık 3 bin 673 lira) yükselirse, aylık en düşük borçlanma tutarı bin 488 liraya, 2 yıllık doğum borçlanması 35 bin 717 liraya, 18 aylık askerlik borçlanması da 26 bin 788 liraya yükselecek.

Doğum borçlanmasında 8 bin 242, askerlik borçlanmasında 6 bin 181 lira fark oluşacak.



