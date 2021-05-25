FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Emeklilik için prim günü eksik olanlar dikkat! 4 ay süresi var...

Emeklilik için prim günü eksik olanlar dikkat! 4 ay süresi var...

25.05.2021 23:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli olabilmek için prim günlerine ihtiyaç duyma devri sona erdi. Yenilenen yapılandırma yasasıyla kamuya borcu olan vatandaşlar rahatladı. Böylelikle borçlu olduğu için emeklilik günleri dondurulan Bağ-Kur'lu vatandaşlar emekli olabilecek. İşte, ayrıntılar...

Bağ-Kur'lu vatandaşlara müjde! Güncellenen yasa ile kamu borcu olanlar da emeklli olabilecek. Yapılandırma yasası bir yandan kamuya borcu olan vatandaşları rahatlatırken, Bağ-Kur'dan emekli olmaya çalışan vatandaşlara da bir fırsat doğdu. İşte, detaylar...

Daha önce borcu olduğu için günleri durdurulan Bağ-Kur'lular bu primlerini canlandırarak emekli olabilecek.

Durdurulan günlerin tamamı yeniden kullanılabilecek. Böylece ödenen süre kadar beklemeden emekli olunacak.

4 AY SÜRE VAR
Daha önce çeşitli tarihlerde çıkan yasal düzenlemelerle borçları silinerek hizmet süreleri durdurulanların ihya (canlandırma) başvuruları, yasanın Resmi Gazete'de yayımı tarihini takip eden ay başında başlayacak. 4 aylık bir başvuru süresi olacak.

İhya için Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurulacak.

Binlerce Bağ-Kur'luya emeklilik fırsatı

Yeni yapılandırma yasası sayesinde kamuya borcu olan vatandaşlar rahat bir nefes aldı. Öte yandan, binlerce Bağ- Kur'luya da emeklilik fırsatı doğdu.
Çeşitli tarihlerde çıkan yasal düzenlemelerle borçları silinerek hizmet süreleri durdurulanların ihya (canlandırma) başvuruları, yasanın Resmi Gazete'de yayımı tarihinden itibaren ay başında başlayacak.
İhya için yapılan başvurular Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından alınacak. Başvuru süresi ise 4 ay olacak.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

25 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

25 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Kılıçdaroğlu'nun 2 koruma polisi dahil 5 şüpheli "rüşvet" iddiasıyla gözaltına alındı

Kılıçdaroğlu'nun 2 koruma polisi dahil 5 şüpheli "rüşvet" iddiasıyla gözaltına alındı

İkinci el otomobil alacaklar dikkat!

İkinci el otomobil alacaklar dikkat!

Önce çökecek sonra yükselecek!

Önce çökecek sonra yükselecek!

15 yıl sigortalı çalışarak emekli olabilirsiniz!

15 yıl sigortalı çalışarak emekli olabilirsiniz!

İtiraz edenin borcu siliniyor!

İtiraz edenin borcu siliniyor!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bakan Dönmez'den heyecanlandıran açıklama!

Bakan Dönmez'den heyecanlandıran açıklama!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İlçeye yoğun ilgi! Konut ve arsa fiyatları 2,5 kat arttı

İlçeye yoğun ilgi! Konut ve arsa fiyatları 2,5 kat arttı

Emekliye Temmuz'da çifte müjde

Emekliye Temmuz'da çifte müjde

Bir dönümde 50 bin lira kazandırıyor!

Bir dönümde 50 bin lira kazandırıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.