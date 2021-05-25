Emeklilik için prim günü eksik olanlar dikkat! 4 ay süresi var...

Bağ-Kur'lu vatandaşlara müjde! Güncellenen yasa ile kamu borcu olanlar da emeklli olabilecek. Yapılandırma yasası bir yandan kamuya borcu olan vatandaşları rahatlatırken, Bağ-Kur'dan emekli olmaya çalışan vatandaşlara da bir fırsat doğdu. İşte, detaylar...

Daha önce borcu olduğu için günleri durdurulan Bağ-Kur'lular bu primlerini canlandırarak emekli olabilecek.

Durdurulan günlerin tamamı yeniden kullanılabilecek. Böylece ödenen süre kadar beklemeden emekli olunacak.

4 AY SÜRE VAR

Daha önce çeşitli tarihlerde çıkan yasal düzenlemelerle borçları silinerek hizmet süreleri durdurulanların ihya (canlandırma) başvuruları, yasanın Resmi Gazete'de yayımı tarihini takip eden ay başında başlayacak. 4 aylık bir başvuru süresi olacak.

İhya için Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurulacak.