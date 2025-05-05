Emeklilikte işe yarayacak! Hükümet hazırlıklara o tarihte başlayacak, devlet desteği masada! Sigortaya yeni sistem geliyor...

Nüfusun yaşlanması ve doğum oranlarının hızlı bir şekilde düşmesi gelecek için tedirginlik oluşturuyor. Nüfus yaşlanması hükümetin gündeminde yer alırken yaşlı bakım sigortasının hayata geçirilmesi planlanıyor.

AĞUSTOS AYINDA HAZIRLIKLAR BAŞLAYACAK

Dünyada primli, primsiz ve karma modeller kullanırken Türkiye'nin primli sistemi tercih etmesi bekleniyor. Sabah'ın haberine göre, yeni sistem için Ağustos ayında çalışmaların başlaması bekleniyor.

PRİM ÖDEME SÜRESİ 10 YIL OLABİLİR

Yeni sistemin Bireysel Emeklilik Sistemi'ne benzemesi beklenirken gönüllülük esasına dayalı sistemde çalışan ve emeklilerden kesilecek primlerin yanı sıra devlet de katkı verecek. Prim ödeme süresinin ise 10 yıl kadar sürmesi bekleniyor.

YAŞLI BAKIM SİGORTASI

Devletin yeni düzenlemeye destek vermesi de bekleniyor. Buna göre prim katkısına ilişkin yüzde 30'luk oran konuşuluyor. Buna göre, Yaşlı Bakım Sigortası'ndan faydalana yaşlılar hem emeklilik hem de bakım-sağlık desteğini alacak. İsteyen özel sağlık sigortası ile yaşlılık bakım sigortasını da birleştirerek daha kapsamlı bakım ve sağlık hizmetine ulaşabilecek.

NELERİ KAPSAYACAK?

Yaşlı Bakım Sigortası'nın birçok maddeyi de kapsaması planlanıyor. Buna göre, "hemşire, hasta bakıcı fizik tedavi gibi evde bakım hizmetlerini, huzurevi veya yaşlı bakım merkezlerinde konaklama, beslenme, kişisel hijyen ve giyinme gibi günlük yaşam destekleri ile demans, alzheimer, parkinson benzeri nörolojik hastalıkların takibi, psikolojik danışmanlık ve terapi hizmetleri ile medikal cihaz ve ekipman desteklerini" detaylarının yer alması bekleniyor.

60 YAŞ SINIRI DETAYI

Yaş sınırının ne olacağı merak edilmeye başlandı. Buna göre, yeni sistem yaş sınırının kriterleri yerine getirenlerin 60 yaşından itibaren evde veya bakımevinde bakım hizmetinden yararlanabilmesi düşünülüyor.

ÖZEL YAŞLI BAKIM MERKEZİNDE ÜCRETLER...

2025 yılında Ankara başta olmak üzere bir çok ilde Özel Huzurevleri ve Yaşlı Bakım Merkezlerinde aylık bakım ücretleri, KDV hariç, taban 9.835 TL, tavan 59.503 TL olarak uygulanıyor. İstanbul'da ise bakım ücretleri KDV hariç, taban 15.000 TL tavan ise 78.975 TL arasında değişiyor.