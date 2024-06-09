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Emeklinin gözü bayram ikramiyesinde! 17 bin lira sürprizi gelir mi? İki gün sonra Erdoğan'ın masasında!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
09.06.2024 07:25
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Milyonlarca emeklinin beklediği bayram ikramiyesinde geri sayım başladı. Ramazan Bayramı'nda 3 bin TL'ye yükseltilen bayram ikramiyelerinde yüksek enflasyon ve alım gücünün düşmesi nedeniyle artış beklentisi yükseldi. CHP lideri Özel, 17 bin lira teklifini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletecek.

Emeklinin gözü bayram ikramiyesinde! 17 bin lira sürprizi gelir mi? İki gün sonra Erdoğan'ın masasında!

Kurban Bayramı için geri sayım devam ederken, ikramiye ödemelerinin tarihi de belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından ikramiye ödeme takvimini 10-14 Haziran tarihleri arasında olduğunu duyurdu. Alım gücü düşen emekliler ikramiyeye de zam isterken bir açıklamada CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den geldi. Özel, Erdoğan ile görüşmesinde ikramiyeler için yapacağı öneriyi duyurdu.

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"ASGARİ ÜCRET KADAR OLSUN" ÖNERİSİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a emekli bayram ikramiyelerinin 17 bin liraya yükseltilmesi için çağrı yaptı.

Özel Adana'da yaptığı konuşmada, "Önümüzdeki hafta sayın Erdoğan'la bir araya geleceğiz. Millete bir müjde vermesini, bayram ikramiyesini bir asgari ücrete, 17 bin liraya çıkarıp gelecek hafta dağıtmasını öneriyorum" dedi.

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ÖZEL ERDOĞAN GÖRÜŞMESİNDE GÜNDEM MADDESİ OLACAK

CHP lideri Özel, 11 Haziran'da Erdoğan'la yapacağı görüşmede 17 bin lira önerisini masaya koyacak.

Now TV'ye konuşan bir kişi 3 bin lira ile 3 kilo et alınamadığını belirterek, ikramiyelerin asgari ücret kadar olması gerektiğini söyledi.

SSK, BAĞKUR, EMEKLİ SANDIĞI İKRAMİYE ÖDEME TARİHLERİ

4 (c) (Emekli Sandığı) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 10 Haziran 2024 tarihinde;

4 (b) (Bağ-Kur) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 11 Haziran 2024 tarihinde;

4 (a) (SSK) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 12-13-14 Haziran 2024 tarihlerinde ödenecek.


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