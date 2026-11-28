Milyonlarca emeklinin gözü maaş zammına çevrildi. Ekonomi kurmayları da zam oranını belirlemek için çalışmalara devam ediyor. Refah payını bütün emekliler alacak. Ek zam oranında ise prim gün sayısı belirleyici olacak.

İşte emekli zammına ilişkin masadaki formüller...

ÇALIŞMA BAKANLIĞI ALTERNATİFLİ ZAM MODELLERİ HAZIRLADI

TGRT Haber'in haberine göre; Yeni yıl yaklaşırken milyonlarca emeklinin gözü yapılacak zamma çevrildi. Enflasyon hedeflerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri %10, memur emeklileri ise %8 civarındaki zammı garantiledi. Bu oranların üzerine ne kadarlık bir iyileştirme yapılacağına ise ekonomi kurmaylarının yapacağı değerlendirmelerin ardından karar verilecek.

Masada konuşulan önemli konulardan biri de emekliler için bütçede ayrılan 700-800.000 liralık kaynağın nasıl dağıtılacağı oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı alternatifli zam modelleri hazırladı. Bu modellerin bütçeye getireceği maliyetler de hesaplandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yapılacak toplantıda zammın oransal mı yoksa seyyanen mi olacağı da değerlendirilecek.

EN DÜŞÜK 30 BİN TL!

Yapılacak düzenlemede prim gün sayısının belirleyici olması bekleniyor. Çünkü 12 yıl çalışıp 3.600 gün prim ödeyenle 7.000-8.000 gün prim ödeyip daha fazla süreyle çalışanlar neredeyse aynı maaşı alıyor. Bu da sistemden çıkışlara neden oluyor. Çünkü çalışmaya devam edip çok prim ödemenin bir anlamı kalmıyor.

Şu anda en düşük emekli aylığı 23.552 lira. Buna %10'luk zam eklendiğinde maaş 25.907 liraya çıkıyor. AK Parti kulislerinde bu rakamın 30.000 liraya tamamlanabileceği, belki biraz daha üzerine çıkılabileceği konuşuluyor.

ÇALIŞAN-ÇALIŞMAYAN AYRIMI YAPILMAYACAK

Ek zamda çalışan çalışmayan emekli ayrımı yapılması ise düşünülmüyor. Şu anda 2 milyon 300 bin civarında çalışan emekli bulunuyor. Çalışmayan emeklilere daha fazla zam yapılmasının kayıt dışı çalışma riskini ortaya çıkartabilir.