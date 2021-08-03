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Emekliye 2000 TL promosyon! Halkbank, Akbank, Garanti, İş Bankası, TEB ne kadar promosyon veriyor?

03.08.2021 13:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Temmuz ayında enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından emekli maaşlarına zam yapıldı. Yapılan zammın ardından bankalar müşterilerine yüksek promosyonlar sunarak emekliliğe ek gelir imkanı tanıdı.

Emekliye 2000 TL promosyon! Halkbank, Akbank, Garanti, İş Bankası, TEB ne kadar promosyon veriyor?

Bankalar, emeklileri maaş müşterisi olarak kendi bünyelerine almak için çeşitli promosyonlar sunuyor. Hem devlet hem de özel bankalarda sunulan bu promosyonlar en düşüğü 625 en yükseği ise 2 bin TL’ye kadar çıkıyor. Yeni emekliler ve banka ile sözleşmesi biten emekliler için bankaların promosyon miktarlarını bir araya getirdik. Siz de hesabınıza uygun bankayı seçerek ek gelir elde edebilirsiniz.

EMEKLİYE 3 YILDA BİR EK GELİR

2021 yılının yarısını geride bırakırken, Temmuz ayı enflasyon rakamlar ile 6 aylık emekli maaşı miktarı belli oldu. Zamlı maaşlarına kavuşan emekliler için bir ek gelir daha geldi. Emekliler 3 yılda bir maaşının yatırıldığı bankadan ödeme alma imkanı bulunuyor.

2017'de başlayan uygulama sayesinde yeni emekliler promosyondan yararlanabildiği gibi 3 yıllık sözleşme biten emekliler de ikinci kez promosyonu alabilecek. Tutar 500 liradan 2 bin TL’ye değişkenlik gösteriyor.

BANKALARIN ŞARTLARINI DİKKATLİ OKUYUN

Aşağıda bankaların şartlarını sizler için özetledik. Bunları mutlaka dikkat ederek banka tercih edin.

● 'Sadece 3 yıllık taahhüt veririm' diyorsanız, emekli maaşınıza göre belirlenen taban tutarı alırsınız. Promosyonu şartsız artıran bankalar da var. Bunları da seçebilirsiniz.

● Bazı bankalar maaşını şubesine taşıyanlara ya da faturaları için otomatik ödeme talimatı verenlere ödemeyi yükseltiyor. Bunları da göz önünde tutun.

● Eğer promosyonu aldıktan sonra daha cazip fırsat çıkarsa, bunu değerlendirmeniz mümkün. Bunun için aldığınız promosyonu iade etmeniz gerekiyor. İade tutarı, taahhüdün tamamlanmasına kalan süre üzerinden hesaplanır. Kalan sürenin promosyonunu geri vermeniz gerekir.

BANKALARIN PROMOSYON MİKTARI

HALKBANK: 500, 625, 750 lira.

● ING: 675, 850, 1.000 lira. 2 otomatik fatura talimatı verenlere ilaveten 500 lira.

● İŞ BANKASI: 750, 875, 1.000 lira.

● VAKIFBANK: 500, 625, 750 lira.

● YAPI KREDİ: 1.200, 1.500, 1.750 lira. Emekli yakınını getirenlere de her kişi için 250 lira veriyor.

● ZİRAAT BANKASI: Maaşa göre 500, 625, 750 lira.

● QNB FİNANSBANK: 1.000, 1.300, 1.600 lira.

● ŞEKERBANK: Maaşını taşıyana 1.250, 1.500, 1.750 lira.

AKBANK: Maaşını taşıyanlara 1.200, 1.500, 1.750 lira.

● DENİZBANK: 675, 850, 1.000 lira.

● FİBABANKA: 500, 625, 750 lira.

● GARANTİ BBVA: Maaşını taşıyanlara 1.000, 1.250, 1.500 lira. Emekli arkadaşlarını davet edenlere de her bir arkadaşı için 150 lira.

TEB: Maaşını taşıyana ve 2 otomatik fatura ödeme talimatı verene 1.000, 1.300, 1.600 lira.

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Anahtar Kelimeler:
Akbank Garanti BBVA Halkbank İş Bankası TEB
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