Emekliye 3600 zammı! Emekli maaşları...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3600 ek gösterge çalışmalarının başlatılması için talimat vermişti. 3600 ek gösterge ile hem maaşlar hem de ikramiyeler artacak. Bunun yanında kamuya personel alım ilanları açılacak. Emekliler ocak ayında yapılacak zamma odaklanmışken, seyyanen zam için görüşmeler de devam ediyor. İşte son gelişmeler…

EMEKLİLERİN MAAŞLARINA GELECEK ZAM İLE İLGİLİ SON DURUM

TÜİK’in açıklayacağı kasım ve aralık ayı enflasyon rakamlarının ardından ocak ayındaki zam oranı netleşecek. 3600 ek gösterge ile memur emeklilerin hme maaşı hem ikramiyeleri artacak. Hükümet, maaşı asgari ücretin altında kalan emeklilerin durumunun düzeltilmesine de önem veriyor. Bu konuda ne yapılabileceğine ilişkin de bir çalışma yürütülüyor.

MEMURA KADEME TANIMI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen ve zaman zaman Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantılarında da ele alınan 3600 ek gösterge ile ilgili çeşitli formüller tartışılıyor. Denge sorunu tartışmasına bakacak olursak, genel bir düzenleme yapılması halinde lise ve üniversite mezunları, en alt düzeydeki memurla daire başkanlarının aynı maaşı olması gibi bir sonuç ortaya çıkacak. Böyle bir adaletsizliğin önlenmesi için kademelendirme ya da farklı bir tanım getirme alternatifleri üzerinde duruluyor. Yapılacak düzenleme ile 3600 gösterge verilmesi ama bu kesimler arasındaki dengenin korunarak düzenlemenin yapılması planlanıyor.

ASGARİ ÜCRET 2022’DE NE KADAR OLACAK?

Çalışma Bakanlığı'nın yürüttüğü temaslar ile işveren asgari ücret konusunda net 3 bin 500 lirayı tolere edebileceği sinyalini verdi. Şimdi bunun üzerine ne kadar çıkılabileceği, nasıl bir destek sağlanabileceği üzerinde duruluyor. Bu konuda hesaplamalar yapılıyor. Tartışılan konulardan biri de sektörel ve bölgesel asgari ücret uygulaması. Böylece belli mesleklerden olanlar standart ücretlerin üstünde bir maaş alabilecek. Asgari ücretten verginin kaldırılmasına ise "kesintilerden sağlık harcamaları ve sosyal güvenlik giderlerinin karşılanması" nedeniyle sıcak bakılmıyor. Bakanlık, devletin işverene verdiği 75 liralık prim desteğinin 100 liraya çıkartılması için de çalışıyor.



