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Emekliye ek zam, Esnafa erken emeklilik! Erdoğan ‘yılbaşından önce zam müjdesi var mı?’ sorusuna yanıt verdi: Az maaşa yüksek oran…

02.10.2023 07:54 | Son Güncelleme:
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Emekliye zam, Bağ-Kur’luya SSK’lı gibi 7200 prim günü ile emeklilik, memura 3600 ek gösterge, ev kadınlarına prim desteği için nefesler tutuldu. Milyonları ilgilendiren düzenlemeler için kritik süreç resmen başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Yılbaşından önce emekli maaşı zammı müjdesi olur mu?’ sorusuna tek kelimelik yanıt vererek “İnşallah” dedi. Bu açıklama sonrası tüm dikkatler Ankara’ya çevrildi. İşte emekli maaşı zammı ve prim eşitlemesinde merak edilen detaylar…

Emekliye ek zam, Esnafa erken emeklilik! Erdoğan ‘yılbaşından önce zam müjdesi var mı?’ sorusuna yanıt verdi: Az maaşa yüksek oran…

Yeni yasama yılına dün başlayan Meclis gündemine de yılın son çeyreğinde ekonomiye ilişkin bazı düzenlemelerin gelmesi bekleniyor. Çalışanların ve emeklilerin taleplerine yönelik çalışmalar devam ederken gerekli düzenlemelerin son şeklini aldıktan sonra parti gruplarının ve milletvekillerinin gündemine gelmesi öngörülüyor. Ekonomi yönetimi bütçe, Kalkınma Planı hazırlıklarını tamamlayacak, bütçe maratonunda bakanlık, kurumları bütçeleri Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ardından Genel Kurul'da görüşülecek.

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EMEKLİYE ZAM TARİHİ İÇİN ERDOĞAN’DAN DİKKAT ÇEKEN YANIT

Dün Meclis'ten ayrılırken basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘Yılbaşından önce emekli maaşı zammı müjdesi olur mu?’ sorusuna tek kelimelik yanıt vererek, "İnşallah” dedi. Bu açıklamanın ardından gözler bir kez daha emekliye ek zam gelip gelmeyeceğini öğrenmek için Ankara’ya çevrildi.

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EMEKLİ ZAMMI İÇİN KADEMELİ ARTIŞ BEKLENTİSİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 7500 lira üzerinde emekli aylığı alan 6 milyon emeklinin aylığına refah payı eklenmesine yönelik çalışmayı tamamlayacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban maaşından itibaren emekli aylıklarında kademeli zam oranı söz konusu olacak. Yani daha az maaş alan emekliye verilecek zam oranı daha yüksek olacak. Emekli zammı da, 7 bin 500-10 bin, 10 bin-15 bin, 15 bin-20 bin ve 20 bin üzerine kademeli olarak belirlenecek.

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ESNAF VE ÇİFTÇİNİN PRİM YÜKÜ DÜŞECEK

Yaklaşık 1 milyon küçük esnaf ile çiftçinin prim yükünü aşağı çekecek yasal düzenleme Meclis'e gelecek. Küçük esnafın emekliliği için gerekli gün sayısı 7200'e indirilerek SSK'lı çalışanlarla eşitlenecek. Esnafın gelirini de artıracak bu adımla emekliliği belirleyen son 1261 gün kuralı da değişecek. Hangi sigorta kolundan olursa olsun 7200 günü tamamlayan emekli olabilecek. Ayrıca Bağ-Kur'da 5400 gün olan kısmi emeklilik de SSK'lı çalışanlar için olduğu gibi 4500 güne inecek.

TÜRK LİRASI (211)

EV KADINLARINA EMEKLİLİK DESTEĞİ

Ev kadınlarının emekliliğine destek sağlanacak, emeklilik yaşı özellikle kadınlarda çocuk sayısına göre esnetilecek. Ev kadınlarının emekliliğini desteklemek amacıyla isteğe bağlı ödeyecekleri primlerin üçte birini devlet karşılayacak. Ev kadınları isteğe bağlı sigorta yaptırarak emeklilik hakkı kazanabildiği gibi kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler sağlık hizmetinden ücretsiz yararlanabilecek.

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ÖZEL SİGORTA PROGRAMLARI OLUŞTURULACAK

Bütün çalışanlara kaliteli, güvenceli çalışma hayatı sözü verilirken, pasif işgücü programlarına erişme imkânları artırılacak. İşsizlik Sigortası Fonu'ndan yararlanma koşulları kolaylaştırılacak. Mevsimlik tarım işçileri gibi gruplar için özel sosyal sigorta programları oluşturulacak, sosyal güvenlik kapsamı en üst düzeye çıkarılacak. Yaşlı bakım sigortası uygulaması yaşama geçirilecek. Çalışma hayatına devam etmek isteyen yaşlılar için esnek çalışma koşulları oluşturulacak. Mevsimlik tarım işçisi kadınların sosyal güvenlik başta olmak üzere çalışma koşulları iyileştirilecek. (SABAH)

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