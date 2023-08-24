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Emekliye ek zam için tarih netleşti! En düşük emekli maaşı 10 bin TL mi olacak? SGK Uzmanı Özgür Erdursun, “Eşi benzeri görülememiş zam” diyerek açıkladı

24.08.2023 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli maaşı düzenlemesi için açıklamalar peş peşe gelirken, emekliye ek zam tarihi de belli oldu. Ekim ayında açılacak Meclis,gündemine ilk olarak milyonları ilgilendiren emekli maaşı düzenlemesini alacak. Kademeli zam formülü ise yeniden gündemde. 6 aylık enflaston tahminine göre Ocak 2024'te en düşük emekli maaşı 10 bin TL seviyelerine ulaşacak. SGK Uzmanı Özgür Erdursun konuya ilişkin yorumunda, ‘eşi benzeri görülememiş zam’ yapılacağının altını çizdi. İşte detaylar...

Emekliye ek zam için tarih netleşti! En düşük emekli maaşı 10 bin TL mi olacak? SGK Uzmanı Özgür Erdursun, “Eşi benzeri görülememiş zam” diyerek açıkladı

Memur emeklisinin maaş zammını belirlemede en önemli kriterlerden olan toplu sözleşme süreci sürüyor. 6 aylık enflasyon oranına göre şekil alan SGK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammı Ocak 2024 dönemi içinse ipuçları gelmeye devam ediyor. Ancak Ocak ayı öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın emekliye ek zam için mesajının ardından ilk adım Ekim ayında atılacak. Meclis’e gelecek düzenleme ile en düşük emekli maaşının refah payı artışı hariç şimdiden 10 bin TL seviyelerine yaklaşması bekleniyor.

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EMEKLİ ZAMMI İÇİN PEŞ PEŞE AÇIKLAMA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Meclis açılır açılma emekli maaşı zammı düzenlemesi için gerekenin yapılacağını ifade etmişti.

AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da, katıldığı bir canlı yayında milyonlarca emekliyi ilgilendiren maaş zammına ilişkin açıklamalarda bulunarak, “Emekli maaşında ciddi bir iyileştirme olacak. Meclis açılır açılmaz emekli maaşı çalışması yapılacak” dedi, 1 Ekim'i işaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, “Memurlarımıza bu zamlar gelirken, emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil. Onları da inşallah memnun edecek adımları atacağız” ifadelerini kullandı.

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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 10 BİN TL’YE YAKLAŞACAK

En düşük emekli maaşı 5.500 liradan Mart ayında yapılan ara zam ile 7.500 TL seviyesine yükseltilmişti. Şimdi Ekim ayında Meclis’in açılması ile gündeme yeni bir ara zam gelmesi bekleniyor. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 6 aylık yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 31,92 olarak hesaplandı.

TÜRK LİRASI (342)

SGK ve Bağ-Kur emekli maaşına Ocak 2024 döneminde bu oranda zam yapılması durumunda 7500 liralık en düşük maaş 9.894 TL’ye yükselecek. 9 bin TL alanların aylığı 11.873 TL’ye, 10 bin TL alanların 13.192 TL’ye ve 11 bin TL alanlarınsa 14.511 TL’ye çıkacak.

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EMEKLİYE KADEMELİ ZAM FORMÜLÜ

Çalışma ve Sosyal Gğvenlik Bakanlığı’nda oluşturulan komisyon formüller üzerinde çalışıyor. Ancak Temmuz zam döneminde olduğu gibi kademeli zam yeniden gündeme geldi. Bu kapsamda 7.500 - 10.000 TL arasında emekli maaşı alanlara yüzde 45, 10.000 – 15.000 arasına yüzde 40, 15.000 – 20.000 arasına yüzde 35 ve 20.000 TL üzerine ise yüzde 30 zam ile kademeli olarak belirlenebilmesi ihtimali söz konusu. Emekli ve memur maaşlarının baştan sona değişeceği maaş zammına refah payı ve seyyanen artışın söz konusu olması bekleniyor.

TÜRK LİRASI (355)

SGK UZMANINDAN ÇARPICI YORUM: 'HÜKÜMET REKOR ZAM İÇİN HAZIRLIK YAPIYOR'

SGK Uzmanı Özgür Erdursun ise 2024 yılında yapılacak yerel seçimler öncesinde eşi benzeri görülmemiş bir emekli zammının yapılacağını belirtirken, aynı zamanda milyonlarca vatandaşı ilgilendiren sosyal güvenlik konularında adımların atılacağını vurguladı.

“1999'da deprem sonrası koalisyon hükümeti yine emeklilikle ilgili yaş düzenlemesini getirdi ve seçimi kaybetti. Yine seçim öncesinde EYT yasası çıkarıldı. Türkiye'de seçim öncesi sosyal güvenlik, emekli aylıkları ve emekli hakları konularına mutlaka siyasiler girer” ifadelerini kullanan Erdursun, “Hükümetler bu konuda çok avantajlıdır. Muhalefet sadece söyleyebilir, elinden bir şey gelmez ama hükümetler bunu gerçekleştirir ve oy alırlar. Şu anda çok düşük emekli aylıklarını konuştukça, aslında hükümet bunun dillendirilmesini ve iyice böyle konuşulsun, hükümet sanki bu konuda çok kötüymüş gibi algı olsun ve birden rekor bir zam gelsin diye bekliyorlar” şeklinde yorumda bulundu.


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emekli zammı

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