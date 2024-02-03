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Emekliye ek zam Resmi Gazete'de yayımlandı! Ek zam farkı ne zaman yatırılacak? İşte yanıtı...

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
03.02.2024 00:50 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Emekliye ek zam Resmi Gazete'de yayımlanan kanunla ek zam yürürlüğe girdi. Emekli kök maaş zammı yüzde 49,25'e yükselirken, en düşük emekli maaşı da 10 bin lira oldu. SSK, BAĞ-KUR emekli zammı düzenlemeleri Meclis’ten geçerek yasalaştı ve Resmi Gazete’de yayımlandı.

Emekliye ek zam Resmi Gazete'de yayımlandı! Ek zam farkı ne zaman yatırılacak? İşte yanıtı...

SSK, BAĞ-KUR emekli zammı düzenlemeleri Meclis’ten geçerek yasalaştı ve Resmi Gazete'de yayımlanan kanunla ek zam yürürlüğe girdi.

Kanuna göre, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarında ocak ödeme dönemi itibarıyla geçerli olacak 6 aylık artış oranı yüzde 49,25 oldu. En düşük emekli aylığı, ocak ödeme döneminden itibaren uygulanmak üzere 7 bin 500 liradan 10 bin liraya yükseltildi.

"GENEL SALGIN" DURUMU EKLENDİ!

Kısa çalışma gerekçelerine "genel salgın" durumu da eklendi. Sigortalının kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmesi için gereken asgari prim ödeme gün sayısı 600'den 450'ye indirildi.

Sigortalının kısa çalışma ödeneğine hak kazanabilmesi için kısa çalışma başlama tarihinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi bulunması ve son 3 yılda en az 450 gün sigortalı çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olması gerekecek.

EK ZAMLI MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATIRILACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak ek zamdan kaynaklı farkların, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yaklaşık 1 hafta içerisinde hesaplara yatırılacağını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, tüm emeklilere ek zamda müjdeli haberi duyurdu. Bakan Işıkhan açıklamasında şunları söyledi;

"SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin aylıklarının Ocak 2024 itibarıyla 6 aylık artış oranını yüzde 49,25’e yükseltiyoruz. Böylece bu yıl tüm emeklilerimizin aynı oranda artış almasını sağlıyoruz."

Buna göre; Tüm emeklilere yapılacak olan zam oranı yüzde 49,25 oldu.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği ek zam oranı ve 2024 yılında uygulanacak en düşük emekli maaşı ücreti de belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emekli maaşı alt sınırını 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarıyoruz." demişti.

Buna göre; 2024 yılında uygulanacak olan en düşük emekli maaşı 10 bin lira olacak.

GÜNCEL EMEKLİ MAAŞI TABLOSU

Yüzde 49,25 zam oranı hesaplandığında ise maaş zamları şu şekilde oluştu:

7 bin 750 TL emekli maaşı alan bir kişi yüzde 49,25 artışla birlikte 11.566 TL alacak.

10 bin TL emekli maaşı alan bir kişi yüzde 49,25 artışla birlikte 14.925 TL TL alacak.

13 bin 500 TL emekli maaşı olan bir kişinin yeni maaşı 20.148 olacak.

15 bin TL emekli aylığı alan bir kişinin maaşı 22.387 seviyesine çıkacak.

17 bin 500 TL emekli maaşı alan bir emeklinin maaşı yeni zam oranıyla birlikte 26.118 TL olacak.

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