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Emekliye en az 2000 TL! Kazançlar artacak

22.11.2021 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 yılına girmemize az bir süre kalırken emeklilerin gözü kulağı hükümetten gelecek zam haberine çevrildi. Türkiye Emekliler Derneği, emekli maaşının, asgari ücret ile eşitlenmesini talep etti.

Emekliye en az 2000 TL! Kazançlar artacak

Emekliler yılda iki kere 6 aylık enflasyon verilerine göre zam almaktadırlar. 2022 yılı başında yapılacak zam için emekliler gözünü, kulağını hükümetten gelecek habere dikti. Asgari ücretle emekli maaşının eşitlenmesi talep edilirken, 2000 TL formülü üzerinde duruluyor. Yapılacak artış ile dul ve yetim maaşları da artacak. İşte emekli maaşlarıyla ilgili son gelişmeler…

TABAN MAAŞIN 2000 TL OLMASI GÜNDEMEDE

Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2021 yılı son 4 aylık enflasyon oranlarını açıklamasının ardından asgari ücret ve emekli maaşlarıyla ilgili artış için çeşitli tahminlerde bulunuldu. Emekliler için taban maaşın 2.000 TL'ye çıkartılması gündeme gelirken, Türkiye Emekliler Derneği maaşların asgari ücret ile eşitlenmesini talep etti.

DÜZENLEME TARTIŞILMAYA DEVAM EDİYOR

Önümüzdeki yıl için yapılacak sosyal çalışmalardan birisi de emeklilerin maaşlarıyla ilgili olacak. Bu çalışmalar neticesinde emekliler için seyyanen zam gündeme gelecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yapılacak çalışmalarda emeklilerin gelirlerinde düzeltme de yapılması planlanıyor. Bu alanda iki konu üzerinde duruluyor. Öncelikli olarak aylıklarına rutinin dışında bir zam yapılması gündemde. Böylece geniş bir kitlenin alım gücü ile ilgili ciddi bir rahatlama sağlanmış olacak. Tartışılan bir başka düzenleme ise 2 bin liranın altında emekli maaşı alanlara seyyanen zam yapılarak bunların yukarı çekilmesi. Eğer bu konuda karar verilirse 2 bin liranın altında emekli maaşı kalmayacak.

TABAN MAAŞ 1500’E ÇIKARILMIŞTI

Pandemi döneminde emeklilerin taban aylıkları önce 1000 TL'ye çıkartılmış ardından da 1.500 lira yapılmıştı. Böylece en az maaş 1.500 lira olmuştu. Bu rakamın üzerine Temmuz zammı da eklenince rakam 1.630 liraya kadar yükselmişti. Ek ödemeyle birlikte emeklilerin eline geçen en az maaş 1.700 lirayı bulmuştu.

Şimdi yapılacak düzenlemeyle emeklilere seyyanen zam yapılabilecek. Böylece en düşük maaş 2000 TL'ye çıkacak. Ocak ayında yapılacak yüzde 9.17 civarındaki zamla birlikte rakam daha da yükselecek. Emekliler çift zam alacak.

DUL VE YETİM MAAŞI DA ARTACAK

Eğer emekli maaşlarında en düşük aylık 2000 TL yapılırsa dul ve yetim maaşı da buna bağlı olarak artar.

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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı Enflasyon
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