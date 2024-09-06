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Emekliye memura refah payı, seyyanen zam tarih mi oluyor? “Zam yapsak bile 3 gün sonra eriyor” dedi: Maaş zammında iki ihtimal

06.09.2024 07:26
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Enflasyon hedefleri değişti, milyonlarca kişi için Ocak zammı tahmini ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz ise zamlara ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Yılmaz enflasyondaki düşüşü işaret ederek kalıcı refah vurgusu yaptı. “Aksi takdirde bugün yaptığınız bir artış 3 gün sonra eriyip gidiyor” dedi. İşte detaylar…

Emekliye memura refah payı, seyyanen zam tarih mi oluyor? “Zam yapsak bile 3 gün sonra eriyor” dedi: Maaş zammında iki ihtimal

MYNET - Enflasyonda yıl sonu tahmininde 8,5 puanlık yukarı yönlü revize yapıldı. Dün açıklanan Orta Vadeli Program’da 2024 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 33’ten yüzde 41,5'e çıktı. Bu rakama göre memur zammı ve SSK, Bağ-Kur emekli maaş zammı için oran da yükselmiş oldu.

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI ORANI DEĞİŞTİ

Enflasyonun beklentiler dahilinde gelmesi durumunda memur ve memur emeklisinin Ocak 2025 zammı toplu sözleşme zammı ve 6 aylık enflasyon farkı ile yüzde 9,3 olarak hesaplandı. SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zammı da yüzde 13,44 olarak hesaplandı.

CEVDET YILMAZ’DAN ZAM MESAJI

OVP toplantısının ardından soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Önümüzdeki dönemde bu sağlıklı büyüme patikası ile Türkiye ekonomisi büyümeye devam edecek. Büyümenin nimetleri de sosyal adalet ilkesi ile, hiçbir kesimi kayırmadan dağıtmayı öngörüyoruz. Kamu çalışanından emeklilere, çiftçilerden esnafa toplumu oluşturan tüm kesimlere bu sağlıklı büyümenin sonuçlarını yansıtmayı hedefliyoruz. Enflasyonun düştüğü bir ortamda kalıcı bir refah artışı da mümkün hale geliyor. Aksi takdirde bugün yaptığınız bir artış 3 gün sonra eriyip gidiyor. Dolayısıyla burada enflasyonun düştüğü bir ortamda kalıcı refah artışını sağlamayı öngörüyoruz” açıklamasını yaptı.

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MAAŞ ZAMLARINDA İKİ YOL

Peki bu sözler memur, emekli ve asgari ücretli için ne anlama geliyor. Ekonomist Muhammet Bayram milyonların merak ettiği soruları Mynet’e değerlendirdi. İşte Bayram’ın açıklamaları:

“Gelinen noktada sıkı bir para politikası uygulanıyor. Yapılan zamlardan ziyade alım gücünün artırılmasına ilişkin adımlar atıldı. Emeklilere sosyal destekler sunuldu. Yüzde 24,73’lük ilk altı aylık zam SSK ve Bağ-Kur emeklilerine, yüzde 19,31 memur ve memur emeklilerine verildi. Ama asgari ücrete herhangi bir ara zam yapılmadı.

Tartışmaların içerisinde şu da var: Hedeflenen enflasyona göre mi, gerçekleşen enflasyona göre mi zam yapılacak. Ancak tahminlerine bakıldığında enflasyonun sırtta kambur olmayacağı dönemlere giriyoruz diyebiliriz.

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“SON KEZ EK REFAH PAYI ARTIŞI YAPILABİLİR”

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in de belirttiği gibi enflasyonda kalıcı düşüş görülmeye başlandı. Ancak bana kalırsa sene sonunda enflasyona ek refah payı artışı yapılabilir. Bu da son yüksek zamlar olacaktır. Zaten gelecek yıl yüzde 17 seviyelerinde olması beklenen enflasyon gerçekleşirse de emekçinin ve emeklinin maaşları erimemiş olacak.”Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Enflasyon Memur maaş emekli maaş zammı seyyanen zam
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