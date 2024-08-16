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Emekliye promosyon müjdesi! En iyi ödemeyi o banka yapıyor...

MynetX MynetX
16.08.2024 09:45
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Kök emekli maaşı 10 bin TL'den temmuz ayında yüzde 25'lik bir zam ile 12.500 TL olmuştu. Emekli maaşındaki bu iyileştirme sonrası ise bankalar promosyon tutarlarını güncellemeye başladı. Bir kamu bankası ise emekliyi kendi bünyesine dahil edebilmek için çift promosyon vereceğini duyurdu. Peki hangi banka ne kadar ödeme yapıyor? İşte ayrıntılar...

En düşük emekli maaşı yüzde 25'lik zam ile temmuz ayında 12.500 TL olmuştu. Yapılan zamın farkları ise 7 Ağustos tarihinde yapılmıştı. Emekli maaşına yapılan bu zam sonrası ise bankalar promosyon yarışına girdi.

Milliyet'in haberine göre, bankaların promosyon ücretleri 18 bin TL civarında ancak fatura ödeme talimatı, kredi kartı vs. gibi ek taleplerle bu tutar 18 bin TL’yi de aşıyor.
Kamu bankası Vakıfbank ise 30 Eylül tarihine kadar emeklilere çift promosyon vereceğini duyurdu.

Halihazırda 12 bin TL olan promosyona ek 12 bin TL’ye varan nakit ödeme yapılıyor. Böylece emekliler 24 bin TL promosyon ödemesi almaya hak kazanabiliyor. Kampanyadan emekli maaşını Vakıfbank’a taşıyan veya yeni emekli olmuş kişiler yararlanabiliyor.

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DİĞER BANKALAR MERAK KONUSU OLDU

Vakıfbank'ın bu hamlesi sonrası emekliler diğer bankaların çift promosyon verip vermediğini merak etmeye başladı. Diğer bankalar da çift promosyon verecek mi?

Konuyla ilgili tüm merak edilenleri Yeminli Mali Müşavi ve Ekonomist Muhammet Bayram, açıklamalarda bulundu.

Bayram, emeklilerin bankları araştırarak hamle yapması gerektiğini ifade etti.
Bayram, "Vakıfbank üzerinden çift promosyon kampanyası oluşturuldu. Emekliler eğer 20 bin TL ve üzeri maaş alıyorsa bankanın enstrümanlarını kullanırsa, ödeme talimatı, kredi kartı alma ya da BES gibi enstrümanları kullanırsa 24 bin TL’ye varan bir promosyon ödeniyor. Vakıfbank’ın yapmış olduğu bu anlaşmayı diğer bankalar da izleyecektir. Emekliler mutlak suretle promosyon yenileyecekse mutlak suretle pazarlık yapıp, diğer bankaları araştırarak anlaşma yapabilirler" şeklinde konuştu.
Daha öncesinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamu bankalarının promosyonlarını yüksek tuttuğunu ifade ettiğini hatırlatan Bayram, "Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce yaptığı açıklamada kamu bankalarında promosyon tutarlarının artırıldığını ve özel bankaların da bunu izleyeceğini söylemişti. Özel bankalar ve kamu bankalarının TL’ye ihtiyacı olduğu için promosyon kapma yarışına girmişlerdi. Ben diğer bankaların da çift promosyon vereceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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BANKA SEÇİMİ NEREDEN YAPILABİLİR?

Maaşını aldığı bankayı değiştirmek isteyen emekliler ise e-Devlet üzerinden banka seçimini yapabilir. Ancak ilk önce eski banka anlaşmasını iptal etmesi gerekiyor ardından e-Devlet üzerinden yeni bankasını seçebiliyor. ,

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PROMOSYONLAR DAHA DA ARTAR MI?

Bayram, promosyonların daha da artacağını ifade ederek, "Piyasada TL azalırsa, yurt dışından döviz girişiyle birlikte bunun bir TL karşılığı oluşturulmak zorunda. Merkez Bankası depo alım ihaleleri, zorunlu karşılık oranlarının artırılmasıyla piyasadaki fazla parayı çekiyor ama bankalar da daha maliyetsiz olan, yurt içinde dolaşımda olan parayı kendileri almak isteyecektir. Bu nedenle müşteri toplamak için promosyon tutarlarını daha da artıracaklardır" dedi.

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