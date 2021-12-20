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Emekliye yılbaşı ikramiyesi verilir mi? Emekliye 1100 TL ikramiyesi yatar mı?

20.12.2021 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emeklilere ödenen 1100 TL ikramiyesi, her dini bayramda olmak üzere yılda iki kez veriliyor. Yılbaşına sayılı günler kala emekliye yılbaşı ikramiyesinin verilip verilmeyeceği konusu, sosyal medyada gündeme geldi.

‘’Emekliye yılbaşı ikramiyesi verilir mi?’’ sorusu, sosyal medyada trend oldu. Birkaç yıldır Ramazan ve Kurban bayramlarında verilen emekliye 1100 TL ikramiyesinin, yılbaşında verilip verilmeyeceği konusunun nereden çıktığı bilinmiyor.

EMEKLİYE YILBAŞINDA 1100 TL İKRAMİYE VERİLİR Mİ?

Milyonlarca emekli, Ramazan ve Kurban bayramlarında olmak üzere 1100 TL ikramiye alıyor. 2022 yılına sayılı günler kalan emekliye yıl başı ikramiyesi gündeme geldi. Fakat yılbaşında emeklilere ikramiye ödemesi yapılmıyor. Bu konunun sosyal medyada dolaşan bir iddiadan ibaret olduğu belirtiliyor.

Daha önce 1000 TL olarak ödenen emeklilere bayrak ikramiyeleri, yakın zaman önce, 1100 TL olarak ödenmişti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilere verilecek bayram ikramiyesinin tutarının 1100 TL olarak belirlendiğini söylemişti.

1100 TL BAYRAM İKRAMİYESİNİ KİMLER ALIYOR?

Bayram ikramiyesi SGK'den yaşlılık aylığı, emekli aylığı, malullük aylığı, vazife malullüğü aylığı, ölüm aylığı (dul-yetim aylığı) ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri almakta olan kişilere ödeniyor.

Öte yandan aylık alan gaziler, şehit yakınları, güvenlik korucuları, muharip gaziler, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri de bayram ikramiyesi alabiliyor.

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