Emekliye zamda dikkatler Ekim ayına çevrildi! SGK Uzmanı Özgür Erdursun ‘Daha büyük bir artış’ diyerek açıkladı: O uygulama ortadan kalkabilir…

En düşük emekli maaşının 7500 TL olmasının ardından Temmuz 2023 dönemi için kademeli bir artış yapılacağı konuşulan emekliler Haziran enflasyonunun açıklanması ile hayal kırıklığına uğramıştı. Refah payı hariç SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 19,77, memur emeklileri ise yüzde 17,55’lik zammı garantilemişti. Ancak ek artış ile bu oran yüzde 25’e tamamlandı. Ancak artış emeklinin kök maaşına yapılınca zam milyonlarca kişinin aylığı 7600 – 7700 TL düzeyinde kaldı. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, emekli aylıklarına bir an önce kök ücrete yansıyacak şekilde tıpkı memurlar gibi 8.077 lira seyyanen iyileştirme yapılması talebinde bulundu.

EMEKLİLERDEN SEYYANEN ZAM TALEBİ

AA'da yer alan haberde Ergün, yaptığı yazılı açıklamada, asgari ücretliler, memurlar ve kamu işçilerini ekonomik yönden rahatlatacak adımların atılmasının kendilerini mutlu ettiğini belirtti. Bu süreçte milyonlarca emeklinin de aylıklarını artırıcı adımları dört gözle beklediğini bildiren Ergün, "Asgari ücretlilerin, memurların ve kamu işçilerinin gelirleri arttı. Milyonlarca emekli ise aynı aylığı almaya devam ediyor. Aynı marketten aynı ekmeği aynı fiyatı ödeyerek alan ve 7 bin 500 lira ile bir ay boyunca geçinmek durumunda kalan emekliler, çok zor durumda. Emeklilerimizin ne yazık ki yaşamlarını sağlıklı bir şekilde sürdürebilme imkanı kalmamıştır." ifadelerini kullandı.

"EMEKLİLERİN YIL SONUNU BEKLEYECEK TAKATİ KALMAMIŞTIR"

Kazım Ergün, TÜED olarak, en düşük emekli aylığının asgari ücret düzeyine yükseltilmesi ve 7 bin 500 lira üzerinde aylık alanlara en az yüzde 25 artışa ilave 4 bin lira seyyanen zam yapılmasını istediklerini hatırlattı.

Bu yöndeki çağrılarının karşılıksız kaldığını belirten Ergün, şunları kaydetti:

"Bütün iyi niyetli çabalarımıza ve bu hatadan dönülmesi yönündeki taleplerimize rağmen, ekonominin acı faturası emekli, dul ve yetimlerimize çıkarılmamalı. Emeklilerin yıl sonunu bekleyecek takati kalmamıştır. Bu süreçte akaryakıttan vergilere, ilaçtan ekmeğe kadar gelen zamları da göz önünde bulundurarak zam talebimizi revize ediyoruz. Emekli aylıklarına bir an evvel kök ücrete yansıyacak şekilde 8 bin 77 lira seyyanen iyileştirme yapılmasını istiyoruz."

EKİM AYINDA EMEKLİYE ZAM VAR MI?

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan SGK Uzmanı Özgür Erdursun Ekim ayını işaret ederek, “Ekim ayında Meclis’in de açılmasıyla büyük ihtimalle yerel seçimlerin startı siyasiler tarafından verilecek. Seçim öncesinde Ocak 2023 döneminde daha yüksek zam yapılacaktır ama onun öncesinde Ekim ayında bu konu daha da konuşulacaktır. Ama hükümet acele etmeyecektir. Bunun içinse Ocak ayını bekleyip Mart 2024’teki yerek seçim öncesi daha yüksek oranda zam yapacaktır” dedi.

“EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI UYGULAMASI ORTADAN KALKAR”

Emeklilere 8077 TL’lik seyyanen zam verilmesi gerektiğini dile getiren uzman isim, “En düşük emekli aylığı bu durumda 15 bin lira olur. En düşük emekli aylığı uygulaması da ortadan kalkar. Herkese aynı oranda zam yapıldığı için en azından bundan sonraki süreçte daha yüksek prim ödeyenler dezavantajlı olmaktan çıkar. Gerçek bildirimlerle çok kişi sigortalı olur, devletin de kasasına para girer diye düşünüyorum” şeklinde yorumda bulundu.



