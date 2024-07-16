En düşük emekli maaşı 12.500 TL oldu! 24,73’lük zam yarın hesaplara geçiyor! Emekli ek ödeme tarihi için gözler SGK’da (4A, 4B, 4C Temmuz 2024 maaş takvimi)

6 aylık enflasyon farkı sonrasında 4a, 4b ve 4c emekli maaş zammı 16 milyon kişi için netleşmişti. En düşük emekli maaşı da Temmuz 2024'te 12.500 TL oldu. SSK ve Bağ-Kur zamlı emekli maaş ödeme tarihleri de geldi çattı. Yarın hesaplara geçmeye başlıyor!

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YÜZDE 24,73 ZAMLI AYLIKLAR İÇİN HESAPLARI KONTROL EDİN!

Haziran ayı enflasyonu sonrası SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 27,73, memur emekli zammı da yüzde 19,31 olarak netleşmişti. Bu kapsamda Bağ-Kur esnaf emekli maaşı 10.178 TL’den 12.695 TL’ye, Bağ-Kur tarım emekli maaşı 8.089 TL’den -10.089 TL’ye, 2000 öncesi SSK emekli maaşı 11.367 TL’den 14.178 TL’ye ve SSK 2000 sonrası emekli maaşı da 7.047’den 8.789 TL’ye yükselmişti. Burada 12.500 TL'nin altında kalan tüm maaşlar bu rakama tamamlanacak. Yeni düzenlemeden 3,7 milyon kişi yararlanacak.

En düşük memur emekli maaşı da 14.740 TL’den 17.586 TL’ye çıktı.

Şimdi tüm gözler Temmuz 2024 emekli maaş ödeme tarihlerine çevrildi. Milyonlar için zamlı ödemeler yarın itibarıyla hesaplara geçiyor. Bağ-Kur emeklileri ise 25 Temmuz’da ödemelerini alacak.

MEMUR EMEKLİSİNE EK ÖDEME NE ZAMAN?

Emekli Sandığı emeklileri bu ayki maaşlarını ayın 1’inde zamsız olarak almıştı. Memurlar dün itibarıyla zamlı aylıklarını almaya başlarken, memur emeklileri Sosyal Güvenlik Kurumu’nun açıklayacağı ek ödeme takvimini bekliyor. Takvimin ise ay bitmeden duyurulması bekleniyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ALANLARA DA EK ÖDEME YAPILACAK

En düşük emekli maaşının yükseltilmesi sonrası belirlenen 12.500 TL rakamın altında kalan maaşlar için de ek bir ödeme gerçekleştirilecek. Emekliye ek zammın yasalaşmasının ardından ek ödeme takvimi SGK tarafından açıklanacak.

4A SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ

• Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde

• Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde

• Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda

• Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde

• Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde

• Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde

• Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde

• Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde

• Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde

• Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TAKVİMİ

• Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde

• Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sında

• Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde

• Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

4C EMEKLİ SANDIĞI MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Emekli Sandığı maaşlarının ödeme günü aşağıdaki gibidir. Söz konusu günler; cumartesiye denk geldiğinde ödeme cuma, pazar gününe rastladığında pazartesi günü yapılır.

Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler;

• Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

• Doğum tarihleri 41–46 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

• Doğum tarihleri 47–49 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

• Doğum tarihleri 50–53 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

• Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında aylık alan ikinci gruptakiler;

• Doğum tarihleri 00–22 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

• Doğum tarihleri 23–28 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

• Doğum tarihleri 29–48 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

• Doğum tarihleri 49–54 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

• Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında aylık alan üçüncü gruptakiler

• Doğum tarihleri 00–33 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

• Doğum tarihleri 34-37 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

• Doğum tarihleri 38–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

• Doğum tarihleri 41–43 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

• Doğum tarihleri 44–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. Gününde maaşlarını alırlar.

MEMUR EMEKLİ MAAŞI (OCAK 2024 YÜZDE 49,25 - TEMMUZ 2024 YÜZDE 19,31)

• MÜSTEŞAR 1/1 53.597 TL – 63.946 TL

• GENEL MÜDÜR 1/1 47.438 TL – 56.598 TL

• ŞUBE MÜDÜRÜ (LİSANS) 1/4 18.616 TL – 22.210 TL

• MEMUR (LİSANS) 4/1 14.574 TL – 17.388 TL

• ÖĞRETMEN 1/4 22.076 TL – 26.338 TL

• KAYMAKAM 1. SINIF 1/4 - 31.254 TL – 37.289 TL

• BAŞKOMİSER 1/4 22.076 TL – 26.338 TL

• POLİS MEMURU 1/4 22.076 TL – 26.338 TL

• HEMŞİRE (LİSANS) 1/4 22.076 TL – 26.338 TL

• MÜHENDİS 1/4 22.104 TL – 26.372 TL

• TEKNİSYEN (LİSE) 1/4 15.870 TL – 18.934 TL

• PRATİSYEN HEKİM 1/4 32.626 TL – 38.926 TL

• PROFESÖR 1/4 38.324 TL - 46.122 TL

• İMAM HATİP 22.076 TL - 26.568 TL

• AVUKAT 1/4 22.076 TL - 26.568 TL