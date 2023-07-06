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Emre Kurttepeli 2015 TEB Akıl Fikir Buluşması jürisinde yer aldı

06.07.2023 12:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Ekonomi Bankası (TEB), ‘İcat Çıkar’ sloganıyla geleneksel hale getirdiği TEB Akıl Fikir Buluşması’nda bu yıl “Çevik Ol, Sonuç Al” temasını işledi. TEB Akıl Fikir Yarışması’nda dereceye girenlere ödülleri dağıtıldı.

Emre Kurttepeli 2015 TEB Akıl Fikir Buluşması jürisinde yer aldı

15 Mayıs Cuma 2015’te gerçekleşen yarışmaya Emre Kurttepeli jüri olarak katıldı. Yarışmanın jürisi; TEB Holding Yönetim Kurulu Üyesi Varol Civil, TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, TEB KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür Vekili Turgut Boz, TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, TEB Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Cer, Pegasus Airlines Danışmanı Berrak Kutsoy, Endeavor Türkiye Genel Sekreteri Didem Altop, Mynet Kurucusu ve Galata Busines Angels Başkanı Emre Kurttepeli, Hazine Müsteşarlığı Daire Başkanı Hakan Ertürk, Onedio.com kurucusu Kaan Kayabalı, Takasbank Genel Müdürü Murat Ulus, Hürriyet Yazarı Sefer Levent, Sabah Yazarı Timur Sırt, ODTÜ Teknokent Genel Müdür Yardımcısı Ufuk Batum’dan oluştu.


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Emre Kurttepeli

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